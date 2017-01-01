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Konya'da hesabı fazla bulan kişi kasiyeri öldürdü

Hesabın 150 lira geldiğini gören müşteri, kasada görevli olan emekli polis Hidayettin Kalaycı ile tartışmaya başladı. Erhan T., bıçağı alarak Kalaycı'ya saldırdı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:06:53 Güncelleme: 17:10:47

Konya'da bir derneğin lokalinde kasiyer olarak çalışan emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı (55) fazla hesap istendiği iddiasıyla tartıştığı müşteri Erhan T. (57) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre olay, bugün saat 06.30 sıralarında Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'ndeki bir derneğe ait alkollü lokalde meydana geldi. İddialara göre lokalde çalışan bir kadınla sabah saatlerine kadar alkol alıp eğlenen Erhan T., sabah mekandan ayrılmak icin garsondan hesabı istedi. Hesabın 150 lira geldiğini gören müşteri, kasada görevli olan emekli polis Hidayettin Kalaycı ile tartışmaya başladı.

DEPOYA KİLİTLEDİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan T., kasaya yakın bir masanın üzerinde bulunan bıçağı alarak Kalaycı'ya saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Kalaycı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçmak isteyen Erhan T., lokal görevlileri tarafindan darp edildikten sonra depoya kilitlendi. Katil zanlısı, daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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