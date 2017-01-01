TEM yolunda ters yönde giden motosiklet sürücüsü şoke etti

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde motosiklet sürücüsünün herkesin hayatını tehlikeye atarak ters yönde ilerlemesi amatör kameraya böyle yansıdı.

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gönderilen videoda, Gaziosmanpaşa TEM yolundan Ankara istikametine doğru, ters yönde giden motosiklet sürücüsü görülüyor. Video kaydı yapan otomobildeki sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ters yönde ilerleyen sürücünün ne zaman karşı istikamete geçtiği ise bilinmiyor.

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