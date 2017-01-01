Gaziantep'te soyguncu kadın yakayı eleverdi

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre Gaziantep'te dün silahla girdikleri kuyumcuyu soymaya kalkışan ve kuyumcunun açtığı ateş sonucu yaralanıp kaçan kadın soyguncu yakalandı. Yeditepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan ve Ürdünlü olduğu belirtilen kadın emniyete götürüldü. Kuyumcunun açtığı ateşle olay yerinde hayatını kaybeden soyguncunun da yakalanan kadının kocası olduğu bildirildi. Ürdünlü çiftin Gaziantep'te daha önce de bir suça karıştığı öne sürüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER