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Gaziantep'te soyguncu kadın yakayı eleverdi

Gaziantep'te kuyumcuyu soymaya çalışan kadın açılan ateş sonucu olay yerinden kaçmıştı. Soyguncu saklandığı yerden yakalandı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:09:15 Güncelleme: 18:11:18 HABERTURK.COM

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre Gaziantep'te dün silahla girdikleri kuyumcuyu soymaya kalkışan ve kuyumcunun açtığı ateş sonucu yaralanıp kaçan kadın soyguncu yakalandı. Yeditepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan ve Ürdünlü olduğu belirtilen kadın emniyete götürüldü. Kuyumcunun açtığı ateşle olay yerinde hayatını kaybeden soyguncunun da yakalanan kadının kocası olduğu bildirildi. Ürdünlü çiftin Gaziantep'te daha önce de bir suça karıştığı öne sürüldü.

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