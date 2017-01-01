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"Manchester saldırganı İngiltere'ye Türkiye'den gitti" iddiası

Manchester'daki bombalı saldırının failinin İngiltere'ye geçmek için Türkiye'yi kullandığı iddia edildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:24:49 Güncelleme: 18:35:04 DHA

 

Reuters'ın Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Salman Abedi, İstanbul üzerinden Avrupa'ya gitti. Türk yetkililer Abedi hakkında Avrupa'dan hiçbir uyarı almadıklarını bu nedenle uçuşuna izin verildiğini söyledi. Habere göre Abedi, önce Avrupa'ya sonra 3. bir ülkeye ardından İstanbul'a, İstanbul'dan da tekrar Avrupa'ya uçtu. Türk yetkililer Abedi'nin Suriye'ye giriş yapmadığını, İstanbul'da ise hiç vakit geçirmediğini sadece transit geciş yaptığını belirtti.

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"MANCHESTER SALDIRGANI TÜRKİYE'DEN GİTTİ" İDDİASI