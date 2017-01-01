Erlere beraat, komutanlarına ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma giderken gözaltına alınan 1'i tutuklu 24 askerin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma giderken gözaltına alınan 1'i tutuklu 24 askerin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde valiliği işgal girişimine destek veren 24 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Mehmet Ayhan esas hakkındaki mütalaasında, tutuk sanık astsubay Yusuf Yıldız'ın ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve FETÖ üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



23 ER HAKKINDA BERAAT TALEBİ

Başsavcı Vekili Ayhan mütalaasında, tutuksuz yargılanan 23 erin ise "vatani görevini yapmakta olmaları, olayları yönetme ve yönlendirme kabiliyetlerinin olmadığı, irade ve istekleri dışında asker olmalarından da faydalanılarak komutanları tarafından bu olaya zorla dahil edildikleri, bulundukları hal ve durum itibariyle olayın ne olduğunu ve ne yaptıklarını anlayabilecek konumda olmadıklarını" belirtti.

Savcı Ayhan, sanık erlerden bir kısmının, halkın darbe olduğunu söylemesi üzerine polisi arayarak yardım istedikleri, herhangi bir silahla ateş etme gibi iradi eylemde bulunmadıkları, FETÖ/ PDY ile herhangi bir ilişki ve iltisaklarının tespit edilemediği, vatani görevini yapmakta olan bu askerlerin "Terör saldırısı var, ona desteğe gidiyoruz" şekilde iradelerinin fesata uğratıldığı, suç işleme kastı olmayan tüm bu sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.



SAVUNMA HAZIRLAMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre verilmesine ve Yusuf Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 7 Temmuz'a ertelendi.