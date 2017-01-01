Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gezdirdikleri pitbull cinsi iki köpeği sokak köpeğine saldırtan ve daha sonra da köpeği bıçaklayan 3 şahıstan ikisi yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi 3 kişi gezdirdikleri pitbull cinsi iki köpeği sokak köpeğinin üzerine saldırtan ve daha sonra köpeği bıçaklayarak kaçan şahıslara yönelik Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen şahısların evlerinde yapılan aramalarda O.G (19) ve K.A. (19) yakalandı. İki şahıs gözaltına alınırken, evinde bulunmayan B.A.'nın (19) ise aranmasına devam ediliyor.
ÖNCE PİTBULL KÖPEKLERİNE SALDIRTTILAR, CAN HAVLİYLE KAÇMAYA ÇALIŞINCA ÖNCE DEFALARCA TEKMELEDİLER SONRA DA BIÇAKLADILAR
Olay 19 Mayıs gecesi Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, 3 genç gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğinin üzerine saldırttı.
Bir süre pitbull cinsi köpeklere direnen sokak köpeği daha sonra can havliyle kaçmaya çalıştı.
Kaçan köpeğin peşinden giden pitbull sahiplerinden biri ise hayvanı önce tekmeledi ardından da bıçakladı. Yaralanan köpek çevredekilerin haber vermesi sonrası hayvan barınağına kaldırıldı.
BARINAKTA TEDAVİYE ALINDI
Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi edilen ve 'Masum' ismi verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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YORUMLAR 6
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Misafir 2 dakika önceİnanamıyorum . Nasıl ya00
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Misafir 3 dakika önceallahtan korkmaz insanlıktan nasibini almamış yaratıklar lanet olsun size be vicdansızlar00
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Misafir 4 dakika öncebunu yapanlar insan olamaz00
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Misafir 14 dakika önceLan vicdan var mı sizde00
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Misafir 19 dakika önceSokak hayvanları düşünür, hisseder, güler, ağlar, sözlerimizin bazılarını anlar. Bu sebepten, sokak hayvanlarına yapılan şiddet, insana yapılmış sayılmalı. Bunun kanununu çıkarmak için ilk önce avrupadan görmemize gerek yok. Bu defa önce davranalım. Onlar bizden örnek alsın.00
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Misafir 37 dakika önceayni iskenceyi onlara yapacaksiniz00
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Misafir 39 dakika önceO barınağa bu üç kişi alıp tedavi etmek lazım!00
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Misafir 40 dakika öncekısasa kısas yapacaksın böyle soytarılara00
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Misafir 43 dakika önceAllah belanızı versin00
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