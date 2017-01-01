TBMM'den iftar açıklaması

TBMM Başkanlığından, Meclis binasında yapılan bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin, "TBMM Başkanı'nın Gazi Meclisimizde milli iradenin hizmetinde bulunmuş tüm üyelerimize iftar vermesini şov yapmak gibi eylemlerle bağdaştırmak yersiz ve yakışıksız beyanlardır." ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile daha önceki yıllarda yapılan iftarın şova dönüştürüldüğü" yönünde haberler çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 4 Haziran'da TBMM Külliyesinde verilecek olan iftara önceki dönemdekiler dahil kadın-erkek tüm TBMM üyelerinin davet edildiği belirtilerek, geçen yıl kadın milletvekillerine Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir yemek davetinde bulunulduğu ve her yıl devam etmesinin kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Bu yılki yemeğin 7 Haziran'a denk geldiği için 26'ncı dönem kadın milletvekillerine ayrıca bir yemek tertip edildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen yılda da Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sadece hanım milletvekillerimize iftar yemeği verilmiştir. TBMM Başkanı'nın Gazi Meclisimizde milli iradenin hizmetinde bulunmuş tüm üyelerimize iftar vermesini şov yapmak gibi eylemlerle bağdaştırmak yersiz ve yakışıksız beyanlardır.

15 Temmuz 2016'da menfur darbe kalkışması sonucu milli iradenin tecelligahı olan Meclisimiz hasar görmüştür. Bu sebeple başlayan bakım onarım çalışmaları sürecinde milletvekillerimizin daha rahat ve ferah bir ortamda çalışabilmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının çeşitli yerlerinde aslına uygun olarak yenilenmeler yapılmıştır.

Sayın Başkanımızın sayın milletvekillerimize gönderdiği davet mektubunda yer alan söz konusu ifadeler, Gazi Meclisimizin ihtiyaçları karşılamakta zorlanıldığı ve ilave ihtiyacı duyulduğunun belirtilmesi istikametindedir. Mevcut binamızın aynen korunması, doku ve yapı uyumu gözetilerek ileride yeni ilaveler yapılması temennisinin dile getirilmesidir."