Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimine katıldı.
İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Brüksel'de Çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı.
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YORUMLAR 1
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Misafir 4 dakika önceVatanımın yakışıklı babası ağbisi Reis i cumhur u sen bizi bu Türk milletini en iyi temsil eden Cumhuriyetin yorulmayan Reis i.00
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Misafir 12 dakika öncekıravatlar tarafların renklerini belli etmiş gibi. kırmızı ve mavi00
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