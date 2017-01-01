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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 20:24:19 Güncelleme: 20:41:12 İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimine katıldı.

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Brüksel'de Çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    Vatanımın yakışıklı babası ağbisi Reis i cumhur u sen bizi bu Türk milletini en iyi temsil eden Cumhuriyetin yorulmayan Reis i.
  • Misafir 12 dakika önce
    kıravatlar tarafların renklerini belli etmiş gibi. kırmızı ve mavi
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