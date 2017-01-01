Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimine katıldı.

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Brüksel'de Çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı.