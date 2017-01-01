Güpegündüz şoke eden görüntü!

Haberturk.com Whatsapp hattına gönderilen görüntülerde, iki çocuğun bir motosiklete eklenen tamamen güvensiz bir kabinde herhangi bir önlem alınmadan oturtularak anayoldaki trafikte yolculuk ettiği görülüyor.

Duyarlı vatandaş İbrahim Çiftçi'nin, 19 Mayıs 2017'de Maltepe Cevizli mevkiinde çektiği bu görüntüler trafik kurallarını hiçe saymanın ötesinde, iki küçük çocuğun canını nasıl tehlikeye atıldığını gözler önüne seriyor.

Trafikte ilerleyen diğer araçlardan daha yavaş olmayan motosikletteki çocukların hayatı, ani bir frenle bile yola savrulabilecek kadar pamuk ipliğine bağlı...