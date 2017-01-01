Muğla'da otopsi için morga kaldırılan ceset domuz çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir göçmene ait olduğu düşüncesiyle denizden çıkarılarak otopsi için morga kaldırılan cesedin domuz olduğu ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Bodrum'un Karaada Poyraz Koyu mevkinde seyreden günü birlik tur teknesindekiler, denizin 2-3 metre derinliğinde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye uzman dalgıçlarla birlikte gelen Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi çıkarıp tekneye alarak Milta Marina'ya getirdi.

Ceset, ekiplerin burada yaptığı ilk incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için Borum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan otopsi sırasında ayaklarında toynak olduğu görülen cesedin bir domuza ait olduğu ortaya çıktı. Domuz daha sonra gömüldü.