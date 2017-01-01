AB ile ilişkileri canlandırma zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’deydi. Erdoğan, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile görüştü. AB Komisyonu Başkanı Tusk, uzun zamandır yapılması beklenen görüşme için konsey binasına giden Erdoğan’ı kapıda karşıladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Tusk, toplantının gerçekleştirileceği salona kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’la beraber yürüdü. Salon önünde ise Erdoğan’ı AB Komisyonu Başkanı Juncker karşıladı. Liderlerin el sıkışarak görüntü vermesinin ardından görüşmeye geçildi. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ile ileriye dönük atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, görüşmede Mart 2016’da imzalanan mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi vurgulandı. Olumlu bir atmosferde geçtiği ifade edilen görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önemine, ayrıca terörle mücadelede işbirliğini yoğunlaştırmanın gerekliliğine değinildi. Görüşmede Kıbrıs meselesi de gündeme geldi. Kıbrıs sorunun adil ve kalıcı bir çözümle aşılabileceği kaydedildi.

‘REFERANDUM’ ÇIKIŞINDAN SONRA

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin son 1 yıldır epey gerilimli bir süreçten geçtiği biliniyor. Erdoğan, referandumdan önce yaptığı açıklamada, sonucun “Evet” çıkması halinde AB’ye üyelik sürecinin de halkoylamasına götürülebileceğini söylemişti.

TOPLANTI LİSTESİ UZUN

Geçtiğimiz yıl mart ayında Ankara ile Brüksel arasında varılan mutabakat, taraflara belli yükümlülükler getiriyor. Türkiye, mutabakattan doğan Yunanistan’a geçen göçmenleri geri kabul etme şartına uyuyor. Ancak anlaşmanın Avrupa Birliği’ni ilgilendiren noktalarında yaşanan sorunlar aşılamıyor. AB, Türkiye’ye göçmenler için aktarması gereken fonu tam olarak aktarmadı. Bununla birlikte Türkiye vatandaşlarına tanınmasına yönelik vizesiz dolaşım hakkı da tanınmadı. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası yaşananlar da ikili ilişkilerde sorunlara yol açıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, darbecilikle suçlanan kişileri Türkiye’ye iade etme konusunda pozitif adımlar atmayı reddediyor.

MAY VE JOHNSON DİKKATLE DİNLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la da sohbet etti. May ve Johnson’un Erdoğan’ı dikkatle dinlediği anlar, gazeteciler tarafından görüntülendi.

MACRON’DAN DEPARDON İSTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ilk kez bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde, terörle mücadeleyi ve ortak ticareti güçlendirmenin yanı sıra 2 hafta önce Batman’ın Hasankeyf İlçesi’nde tercümanıyla birlikte gözaltına alınan National Geographic’in Fransız fotoğrafçısı Mathias Depardon’un durumu da ele alındı. Macron, Erdoğan’dan, hafta sonundan bu yana açlık grevinde bulunan Depardon’un dosyasına yakından bakmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Macron’a, dosyayı hızlı bir şekilde inceleyeceğini belirttiği iddia edildi.

Erdoğan, Macron’a “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi” kitabını verdi.

‘KADIN SAVUNMA BAKANI ENTERESAN’

Macron, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile tanıştırdı. Erdoğan, Goulard ile tanıştığında Macron’a “Silahlı kuvvetlerin başına bir bayanın gelmesi enteresan” dedi.

‘KAYGILARIMIZI DİLE GETİRDİK’

AB liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmelerinde Türkiye’de OHAL sonrası tutuklamalar ve kurumlardaki ihraçlara ilişkin kaygılarını dile getirdikleri belirtildi. Euractiv’in haberine göre; Tusk ve Juncker, hükümet sisteminin referandumla değiştirilmesini de eleştirdi. Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, görüşmede işbirliğinin önemine değindiklerini belirterek “Tartışmamızın merkezine insan haklarını koydum” dedi. Deutsche Welle’ye konuşan AB yetkilileri ise Erdoğan’ın “Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefini muhafaza ettiği” mesajını verdiğini kaydetti. AB kaynakları, ilişkilerin kopma noktasına geldiği bir dönemde Erdoğan’ın bu yöndeki siyasi irade beyanının önem taşıdığına dikkat çekti.