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Aydın'da otomobil ile tır çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı

26 Mayıs 2017 Cuma, 03:48:10 Güncelleme: 03:48:59 AA

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 09 LS 303 plakalı otomobil ile 43 DL 551 plakalı TIR, Aydın-Karpuzlu karayolu Yörükler Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı.

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