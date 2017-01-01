Öğretmen Giray Kale’ye köylüler ‘Deli öğretmen’ adını taktı

Soma maden faciasında 14 kurban veren İzmir’in Kınık İlçesi Köseler Köyü’nde 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Giray Kale (31), Robin Williams’ın oynadığı “Can Dostum” filmindeki öğretmeni aratmıyor. Göreve başladığında öğrencilerin büyük bölümünün tarlada çalıştığı için okula gelmediğini gören Kale, önce kaymakamlık, Milli Eğitim ve hayırseverlerin desteğiyle okulun fiziki koşullarını iyileştirdi, ardından tek tek evleri dolaşarak aileleri ikna etti.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre bulduğu yardımlar sayesinde 4 ay içinde okula basketbol ve voleybol sahası, bağış kitaplarla kütüphane kurdu, masa tenisi, satranç gibi etkinlikler için malzemeleri temin etti, okulu bilgisayarlarla donattı. Ders bitince de köydeki her yaştan öğrenciye satranç, masa tenisi, voleybol ve basketbol eğitimi vermeye başladı. Haftada bir gün ise okulda sinevizyon eşliğinde film günleri yapıyor.

Öğretmenliğe 2010’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde başlayan ve 4 yıldır da görev yaptığı Köseler Köyü’nde eşi ve çocuğuyla birlikte lojmanda yaşayan Giray Kale, taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezinde eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerine de destek oluyor. Köyde birçok erkek ve kadına da okuma yazma öğretiyor. Haftanın 3-4 günü saat 23.00’e kadar okulda kalıyor.

‘BU KÖYDEN AYRILMAYACAĞIM’

Amacının çocuklara saygıyı, sevgiyi, iyi bir insan olmayı ve birbirlerini dinlemeyi öğretmek olduğunu anlatan Kale, şöyle diyor: “Yaptıklarımdan dolayı bana ‘Deli öğretmen’ diyorlar. Öğrencilerim başarılı olacaksa bana ‘deli’ desinler. Okumak istemeyen, okula gelmeyen çocuklar şimdi okuldan çıkmıyor. Hayalleri artık öğretmen, vali, emniyet müdürü, başbakan olmak. Veliler de ‘Benim çocuğumdan bir şey olmaz’ düşüncesinden kurtuldu. İzmir merkezde görev yapma hakkım var ama köyde kalacağım. Ben de köy okulunda okudum. Her yıl öğretmenimiz değişirdi ve çok üzülürdük. Okumayı 4. sınıfta öğrendim. Öğrencilerime bunları yaşatmayacağım.”

MADEN FACİASINDA MADENE GİRDİ

Giray Kale, okulda göreve başladıktan 10 ay sonra Soma’da öğrencilerinden 4’ünün babasını, 1’inin de ağabeyini kaybettiği 301 kişiye mezar olan maden faciasında da kurtarma çalışmalarına katıldı, babalarını kaybeden çocuklara psikolojik destek verdi.

‘CAN DOSTUM’ GİBİ

Bir profesörün dâhi bir genci hayata kazandırma mücadelesini anlatan filmde, Robin Williams’ın oynadığı Sean Maguire karakteri, herkese karşı öfkeli olan, serserilik yapan dâhi bir gencin akıl hocası oluyor. Film, bu ikilinin arasındaki dostluk ve sevgi ilişkisini anlatıyor.