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Uluslararası Af Örgütü İdil Eser
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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser gözaltına alındı

İstanbul Büyükada'daki bir otelde, "insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı" düzenlediği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetten gözaltılarla ilgili açıklama yapılmadı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 00:15:21 Güncelleme: 01:55:19

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre Büyükada'da otele baskın yapan polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Alınan istihbarat üzerine polis Büyükada'daki bir otele baskın düzenledi. Baskında "insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı" düzenlediği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Polisin gözaltına aldığı şüphelilerin Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli ile moderatörlük yapan Ali Garawi olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyetinden gözaltılarla ilgili açıklama yapılmadı.

  • Uluslararası Af Örgütü
  • İdil Eser
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YORUMLAR 29
  • Misafir 16 saat önce
    Darbeden önce de CIA ın danışmanının da olduğu bir toplantı olmuştu Büyükada'da. Dikkat.
  • Misafir 17 saat önce
    Neden 50% EVET ciktigi ortada ! Insan haklari savunuculari tutuklaniyor 'helal devlete' vs gibi söylemler . Milletime ne yazik ki bireysel hak ve özgurlukleri savunmak bunu savunanlari desteklemek bile unutturulmus , ögretilmemeye calisiliyor , caanim halkim da hala uyuyor
  • Misafir 11 saat önce
    IHD Teröristlere destekten baska bugüne kadar ne yapti? Hic Sehit Ailesine ziyarete gittimi?
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