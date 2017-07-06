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Adana'da kimyasal fabrikasında patlama sonucu yangın çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki tesiste patlama sonrası başlayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor

06 Temmuz 2017 Perşembe, 07:47:04 Güncelleme: 07:53:37 İHA

Adana'da, kimyasal fabrika tesisinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. İftaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 

Yangın, Sarıçam İlçesi Kürkçüler mevkisinde faaliyet gösteren kimyasal fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yaşanan patlamayla çıkan yangın, itfaye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışıyor. AFAD ve itfaiye ekipleri tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlama sırasında, fabrikanın karşısında bulunan akaryakıt istasyonun camlarının kırıldığı öğrenilirken, alınan ilk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre patlama sırasında fabrikanın karşısındaki akaryakıt istasyonunun camları kırılınca istasyondaki bir çalışan yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan çalışana ilk müdahalesini yapıp hastaneye götürdü.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 10 saat önce
    Büyük geçmiş olsun
  • Misafir 10 saat önce
    Büyük geçmiş olsun
  • Misafir 16 saat önce
    O nasıl bir patlamaydı ya 10 km öteden evimiz sallandı.
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