Orman yangını uzaydan bile görüldü

Çanakkale, İzmir ve Anamur'daki yangınlarda, yüzlerce hektar ormanlık alan yok oldu. Anamur'daki yangının dumanı, NASA'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüntülendi.
Mersin Anamur’da 4 günde 200 hektarlık ormanlık alanı kül eden yangının dev dumanı, NASA’nın Aqua uydusu tarafından uzaydan fotoğraflandı.
Fotoğrafta NASA’nın resmi internet sitesinde yer alan dünya çapındaki orman yangınları galerisinde ‘Türkiye’nin Toros Dağları’ndaki yangından çıkan büyük bir duman NASA’nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüldü’ notuyla paylaşıldı. Fotoğrafta Kıbrıs’la neredeyse aynı büyüklükte olduğu anlaşılan duman, facianın boyutunu da gözler önüne serdi.
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YORUMLAR 19
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Misafir 5 saat önceÜç türlü yangın var mış bir insanın eliyle bir doğanın birde kırık camlardan00
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Misafir 10 saat önceORMANI YAKANI YAKALAYIP YANGININ İÇİNE ATACAKSIN BAK Bİ DAHA YAKABİLİYORRRR MU....ŞEREFSİZ KOPEKLER....00
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Misafir 10 saat öncesuyun gelmesiyle pek yakında kuzey tamamen yeşil ve güney ise çöl olarak görünmeye devam edecek :)00