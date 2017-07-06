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Mersin Anamur yangını NASA
GÜNDEM

Orman yangını uzaydan bile görüldü

NASA, resmi internet sitesinde Anamur yangınını, "Toros Dağları'ndan çıkan büyük bir duman" notuyla paylaştı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:19:53 Güncelleme: 09:33:29

Çanakkale, İzmir ve Anamur'daki yangınlarda, yüzlerce hektar ormanlık alan yok oldu. Anamur'daki yangının dumanı, NASA'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüntülendi.

Mersin Anamur’da 4 günde 200 hektarlık ormanlık alanı kül eden yangının dev dumanı, NASA’nın Aqua uydusu tarafından uzaydan fotoğraflandı.

Fotoğrafta NASA’nın resmi internet sitesinde yer alan dünya çapındaki orman yangınları galerisinde ‘Türkiye’nin Toros Dağları’ndaki yangından çıkan büyük bir duman NASA’nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüldü’ notuyla paylaşıldı. Fotoğrafta Kıbrıs’la neredeyse aynı büyüklükte olduğu anlaşılan duman, facianın boyutunu da gözler önüne serdi.

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YORUMLAR 19
  • Misafir 5 saat önce
    Üç türlü yangın var mış bir insanın eliyle bir doğanın birde kırık camlardan
  • Misafir 10 saat önce
    ORMANI YAKANI YAKALAYIP YANGININ İÇİNE ATACAKSIN BAK Bİ DAHA YAKABİLİYORRRR MU....ŞEREFSİZ KOPEKLER....
  • Misafir 10 saat önce
    suyun gelmesiyle pek yakında kuzey tamamen yeşil ve güney ise çöl olarak görünmeye devam edecek :)
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