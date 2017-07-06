İzmir'in Bornova İlçesi'nde alkol aldıktan sonra uyuyan ve ağzından kan gelen 22 yaşındaki Mehmet Meriç U. öldü.



DHA'nın haberine göre olay, bu sabah saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki öğrenci evinde meydana geldi. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Meriç U., arkadaşı S.T. ile evde alkol aldıktan sonra odasına uyumaya gitti. Bir süre sonra arkadaşını kontrol etmek için kalkan S.T., U.'nun ağzından ve burnundan kan geldiğini görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde U.'nun öldüğünü belirledi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Mehmet Meriç U.'nun öldüğünü öğrenen arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. U.'nun cesedi savcının incelemeleri ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.





