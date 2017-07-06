Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü çekilişi yapılan Süper Loto'nun 507. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 30 milyon 453 bin 75 TL tutarındaki ikramiye devretmişti. Bu hafta ise büyük ikramiye sahibini buldu. İşte 6 Temmuz 2017 Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 TEMMUZ 2017)

Süper Loto'nun bu hafta yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi 37 milyon 764 bin 956 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 195 kişi 11 bin 667 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 12 bin 729 kişi 192 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 269 bin 211 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 37.764.956,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 195 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.667,50 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 12.729 Kişi Başına Düşen İkramiye 192,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 269.211 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,65 TL

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK? 6 TEMMUZ 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her hafta Perşembe akşamları saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin yapılması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Teknik bir problem olmadığı takdirde, sonuçlar 21:45'e kadar duyurulmaktadır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinde (www.millipiyango.gov.tr) yayınlanmaktadır.

Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşların MPİ internet sitesine girmesi yeterlidir. Öte yandan resmi sonuçlar açıklandıktan sonra, Süper Loto sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da yansımaktadır. Sonuçlar bu sayfa üzerinden de görüntülenebilir.

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BİR ÖNCEKİ HAFTA 30 MİLYON 453 BİN TL DEVRETTİ

29 Haziran 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 20 - 21 - 32 - 43 - 47

Süper Loto'nun 506'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. 11. devrini gerçekleştiren Süper Loto'nun 29 Haziran 2017 tarihli çekilişinde 5 bilen 156 kişi 10 bin 744 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 547 kişi 189'ar lira, 3 bilen 194 bin 575 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı

İkramiye Bilgileri

6 bilen kişi sayısı 11. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı 30.453.075,89 TL 5 bilen kişi sayısı 156 Kişi başına düşen ikramiye tutarı 10.744,90 TL 4 bilen kişi sayısı 9.547 Kişi başına düşen ikramiye tutarı 189,00 TL 3 bilen kişi sayısı 194.575 Kişi başına düşen ikramiye tutarı 15,95 TL

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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