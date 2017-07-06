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Şişli'deki cinayet anı kamerada

Görüntülerde Remzi Erdoğan arkasını döndüğü anda yanındaki kişi silahını çekip peş peşe Erdoğan'a ateş ediyor

06 Temmuz 2017 Perşembe, 11:34:40 Güncelleme: 12:00:03 DHA

Şişli'de iki ay önce işlenin cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan arkasını dönen Remzi Erdoğan'a defalarca ateş ediyor.

DHA'nın haberine göre, Şişli Merkez Mahallesi İskete Sokak'ta 2 ay önce silahlı saldırıya uğrayan Remzi Erdoğan hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Remzi Erdoğan arkasını döndüğü anda yanındaki kişi silahını çekip peş peşe Erdoğan'a ateş ediyor. Polisin kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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