Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Birmingham uçağının yolcularından İngiliz vatandaşı Hamit R., son kontrol noktasında elindeki güç ünitesini görevlilere teslim etmek istemedi. Görevlilerle tartışan yolcunun yere attığı güç ünitesi patladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, patlama paniğe neden olurken, öfkeli yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Birmingham uçağı ise rötarsız yola devam etti.