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Atatürk Havalimanı
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Atatürk Havalimanı'nda yolcunun yere attığı güç ünitesi patladı

Patlama paniğe neden olurken, öfkeli yolcu polis tarafından gözaltına alındı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 14:30:24 Güncelleme: 14:58:03

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Birmingham uçağının yolcularından İngiliz vatandaşı Hamit R., son kontrol noktasında elindeki güç ünitesini görevlilere teslim etmek istemedi. Görevlilerle tartışan yolcunun yere attığı güç ünitesi patladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, patlama paniğe neden olurken, öfkeli yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Birmingham uçağı ise rötarsız yola devam etti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 10 saat önce
    Neymiş efendim, öfkeyle kalkan zararla otururmuş. Küçük şeyleri büyütüp büyütüp huzuru kaçıranlara kapak olsun. Güç ünitesini versen n'olur vermesen n'olur. İstiyorlarsa ver gitsin. Değer mi, huzursuzluk çıkarmaya...
  • Misafir 1 saat önce
    Haklısın abla
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