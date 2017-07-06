Kütahya'da 17 yaşındaki A.K.'yi, cezaevinde tutuklu olan babası 43 yaşındaki Y.K.'nın hamile bıraktığı belirlendi.



DHA'nın haberine göre daha önce Kütahya'nın merkeze bağlı köyü olan Gövem Mahallesi'nde oturan A.K., geçen 16 Haziran'da karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle yakınları tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. A.K.'nin yapılan tetkiklerinde, 2 aylık hamile olduğu belirlendi. A.K., doktorlara üvey annesiyle birlikte kaldıkları evde öz babası Y.K.'nın kendisiyle defalarca ilişkiye girdiğini, bunun sonucunda da hamile kaldığını söyledi.



Doktorların durumu bildirmesinin ardından baba Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve kızının eski nişanlısından hamile kalmış olabileceğini söyleyen Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne konuldu.



DNA TESTİNDE ORTAYA ÇIKTI



İki aylık hamile olan A.K.'nın karnındaki bebeği hastanede yapılan kürtajla alındı. A.K.'nın kimin tarafından hamile bırakıldığını belirlenmesi için de baba Y.K. ile A.K.'nin eski nişanlısından alınan kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA testinde A.K.'yi öz babası Y.K.'nın hamile bıraktığı belirlendi.



Halen tutuklu olan Y.K.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER