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Bingöl'de EYP patladı

Operasyonda, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama çalışması yaptığı sırada, daha önceden teröristlerce tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada, bir asker yaralandı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 15:05:40 Güncelleme: 15:06:27 İHA

Bingöl'ün Yayladere ilçesi Gökçedalı köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu bir asker yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Bingöl'ün çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yayladere bölgesinde geniş kapsamlı operasyon başlattı. Operasyonda, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama çalışması yaptığı sırada, daha önceden teröristlerce tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada, bir asker yaralandı.
Yaralı asker, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.

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