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Sinop'ta 19 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında can verdi

İstanbul'dan tatil için Gerze'ye gelen Meryem Aslanboğa ve arkadaşının kaza haberini alan yakınları hastaneye akın etti

06 Temmuz 2017 Perşembe, 15:09:24 Güncelleme: 15:12:19 DHA

Sinop'un Gerze İlçesi'nde motosikletin devrilmesi sonucu 19 yaşındaki Meryem Aslanboğa öldü.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 23.30 sıralarında Sinop'un Gerze İlçesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi Dereyeri Mevkisinde motosiklet virajı alamayarak sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklette bulunan Meryem Aslanboğa olay yerinde hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ağır yaralanarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İstanbul'dan tatil için Gerze'ye gelen Meryem Aslanboğa ve arkadaşının kaza haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    Allah rahmet eylesin!
  • Misafir 3 saat önce
    darısı başıma
  • Misafir 3 saat önce
    Kimin için olum hayırlı kimin için yaşam hayırlı bilemeyiz.
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