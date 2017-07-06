Malatya'da bir binanın bodrumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgilere göre, İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan Başkent Kooperatifleri A2 bloklarının bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede binanın içerisini sararken, dumanlar binanın tüm katlarına yayıldı.

Yangını fark eden bina sakinleri polis, 112 Acil Servis ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini aradı. Apartman sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 12 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 20 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına aldı.