Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerini muhafaza altına aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gidiyor.