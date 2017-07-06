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Arnavutköy'de kadın cesedi bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gidiyor

06 Temmuz 2017 Perşembe, 16:20:04 Güncelleme: 16:22:08

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerini muhafaza altına aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gidiyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    Alıştırıldık ve alıştık artık
  • Misafir 3 saat önce
    okadar dogal geliyor ki artik anlatamam bu cinayet tecavuz haberleri.
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