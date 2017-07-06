Mersin'in Mut İlçesi´nde kavga nedeniyle gözaltına alındıkları polis merkezinde kavga edenlerin arbedesi sırasında kalp krizi geçiren polis memuru 44 yaşındaki Ercan Şimşek şehit oldu.



DHA'nın haberine göre olay, Mut şehirlerarası otogarında meydana geldi. H.D. ve Z.Ç. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı, Z.Ç, darp sonucu hafif yaralandı. Kavga nedeniyle gözaltına alınan H.D.´nin kendilerine verilmesini isteyen Z.Ç.´nin yakınları ile polis memurları arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek arbedeye dönüştü. Bu sırada polis memuru Ercan Şimşek kalp krizi geçirdi. Ambulansla Mut Devlet Hastanesi´ne kaldırılan polis memuru Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polisin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Bekâr olan Ercan Şimşek´in cenazesinin memleketi olan Silifke İlçesi´nde yarın toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturdma sürüyor.

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