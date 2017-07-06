ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
15 Temmuz
GÜNDEM

15 Temmuz anıtında sona doğru! Havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında yapımına başlanan eşkenar beşgen mimariye sahip anıtta çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 16:37:58 Güncelleme: 16:42:15 İHA

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yapılan "15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı"nın yapımı hız kesmeden devam ediyor. 15 Temmuz'a sayılı günler kala yapımında sona yaklaşan anıt havadan görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbecilere karşı en çok mücadelenin yaşandığı yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışına inşa edilen "15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı" yapımı hız kesmeden devam ediyor. Zafer Anıtında hain darbecilere karşı direnirken, şehit düşenlerin isimleri yer alacak. Anıtın, darbenin yıl dönümü olan 15 Temmuz'a kadar bitirilmesi hedefleniyor.



Öte yandan, 15 Temmuz'a sayılı günler kala yapımında sona gelinen anıt, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Anıtın yapımının devam ettiği ve işçilerin çalışmaları görülüyor.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 7
  • Misafir 4 saat önce
    Daha büyük daha güzel birşey olabilirdi
  • Misafir 5 saat önce
    Altın kaplama yapılmalıydı daha görkemli olmalıydı bu ne böyle!!!!
  • Misafir 5 saat önce
    olmamış daha iyi bişiler onların tüm şehitlerle özdeşleşecek başka bişey yapılabilirdi
Tüm yorumları göster(7)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER