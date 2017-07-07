Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş yerleri belli oldu. Sınava girecek adaylar, sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, 2017 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama...

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacan olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'nın giriş yerleri belli oldu. Adaylar sınav giriş yerlerini T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecekler.

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15 DAKİKA KURALINA DİKKAT

2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde saat: 10.00’da uygulanacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

KPSSP120 PUANININ HESAPLANMASI İSTEĞİ

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanılacaktır. 2017-YDS İlkbahar Dönemi sınavına katılan adaylardan KPSS120 puanının hesaplanmasını isteyenler bu alanı işaretleyeceklerdir. Bu bilgi alanında işaretleme yapmayan adaylar için KPSSP120 puanı hesaplanmayacaktır. 1-17 Temmuz 2017 tarihine kadar bu bilgi alanında değişiklik yapılabilecektir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* sınava, atandığı salonda girmesi,

* sınavın cevaplama süresi başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına/sınav kitapçığının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* soru kitapçığı ile cevap kâğıdına/sınav kitapçığına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* sınav sonunda soru/sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

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