Konya'da hasat ettiği buğday parasıyla tarım makinesi yedek parçası almaya gelen Talat Özkan, otomobilinin koltuğuna çanta içindeki bıraktığı 55 bin lirası hırsızlar tarafından çalındı.



DHA'nın haberine göre, Özkan'ın, bankadan itibaren takip eden şüpheliler, 10 saniye içinde tornavida ile otomobilin camını kırıp, parayı alıp kaçtı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.





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Çiftçi Talat Özkan, 42 EHF 51 plakalı otomobiliyle, Büsan Sanayi Sitesi'nde bir bankada bulunan hesabındaki hasat ettiği buğdayın parası 55 bin lirayı çekti. Tarım makinesine yedek parça almak için sanayi sitesine gelen Özkan, para dolu çantayı otomobilin koltuğunda bırakarak iş yerine girdi. Bu sırada kendisini banka önünden iş yerine kadar otomobille takip eden şüpheliler, Talat Özkan'ın otomobilinin yanında durdu.Otomobilin arka koltuğundan inen şüpheli tornavida ile Özkan'ın otomobilinin camını kırıp koltuğun üzerindeki içinde para olan çantayı aldı. 10 saniyede camı kırıp, parayı alan şüpheliler otomobille uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soyulduğunu anlayan Talat Özkan, durumu hemen polise bildirdi.Harekete geçen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.