İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), İstanbul ilinde yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan su kesintileri listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintileri uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK? (6 TEMMUZ 2017)

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 6.7.2017 - 08:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 07.07.2017 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Şifa Mah,Aydınlı Mah,Mescit Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 6.7.2017 - 14:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 6.7.2017 - 18:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2017 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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