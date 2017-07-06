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İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

İSKİ, İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin paylaştığı planlı su kesintileri listesi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 19:14:18 Güncelleme: 19:16:09

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), İstanbul ilinde yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan su kesintileri listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintileri uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK? (6 TEMMUZ 2017)

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 6.7.2017 - 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 07.07.2017 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Şifa Mah,Aydınlı Mah,Mescit Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 6.7.2017 - 14:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2017 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 6.7.2017 - 18:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2017 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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