Gaziantep'te 49 yaşındaki Ali Çelik'i dün gece minibüste öldürüp kaçan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla saklandıkları evde yakalandı. DHA'nın haberine göre Ali Çelik'in oğlunun, 16 yaşındaki M.C.'nin nişanlı olduğu kızı kaçırdığını ileri süren şüpheliler, ona ulaşamayınca babasını öldürdüklerini itiraf etti.

Karacaoğlan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda Ali Çelik, minibüsünde tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılarak öldürüldü. Çelik'i öldüren şüpheliler, olay yerinden kaçtı.



Polis yaptığı incelemede, minibüsün yakınlarında bulunan tükürük, sigara izmaritleri ve güvenlik kameralara kayıtlarını inceleyerek delil bulmaya çalıştı. Şüphelilerin Uğurca Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit eden Cinayet Büro ekipleri, saklandıkları eve baskın yaparak M.C. (16), Celalettin Coşkun (37), Mehmet Coşkun, (37) ve Ali Coşkun'u (49) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler cinayet işlediklerini itiraf etti. M.C.'nin nişanlısı olan kızın, öldürülen Ali Çelik'in oğlu tarafından kaçırıldığını ileri süren şüpheliler, ismi öğrenilemeyen oğluna ulaşamadıkları için babası Ali Çelik'i tabanca ve tüfekle ateş açıp öldürdüklerini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Öldürülen Ali Çelik'in, oğlu ve kaçırdığı ileri sürülen kızın bulunması için polis çalışmayı sürdürüyor.

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