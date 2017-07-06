AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzüğü değişikliği metni üzerinde anlaştı; teklif yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin AK Parti ile MHP arasında, Meclis'te gerçekleşen toplantının bugün yapılan oturumu yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantı sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ortak açıklama yaptı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 22 Haziran'da başladıkları içtüzük çalışmasını tamamladıklarını belirterek, teklifi, tam bir mutabak içerisinde MHP'nin de imzasıyla yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.

"Çok yararlı bir görüşme oldu. Karşılıklı görüşler ve öneriler dikkate alınarak içtüzük değişikliğine derç edilmiştir." diyen Akçay, içtüzük çalışmaları sırasında geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalarda üzerinde mutabakat sağlanan konular ile birlikte dünya uygulamaları ve teammülleri de dikkate alarak belirli bir noktaya geldiklerini ifade etti.

TEKLİF İMZALANDI

Televizyon yayınları konusunda içtüzükte hükümlerin yer alacağını aktaran Akçay, çalışmaya katılan Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'a teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise halkın kendilerine verdiği talimatı yerine getirmek adına iki siyasi parti olarak etkin ve verimli bir içtüzük çalışmasına imza attıkları kanaatinde olduğunu söyledi.

TBMM'nin denetim yollarını daha iyi yapabilmek, yasama faaliyetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek ve Meclis çalışmalarının huzur içinde gerçekleşmesini sağlayacak bir içtüzük çalışmasının ortaya çıktığının altını çizen Elitaş, "Bu içtüzük teklifine diğer siyasi parti gruplarının da katılmasını gönül isterdi. Dileğimiz, ümidimiz ve çağrımız şudur ki ana muhulefet partisi ve diğer parti, anayasa komisyonu çalışmaları üzerinde varsa bu konuda katkı vermeleridir." dedi.

Uzlaşmanın önemine değinen Elitaş, kapıları kapatarak değil, konuşarak bir noktaya varılması gerektiğinin örneğini gösteren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Anayasa Komisyonu Üyesi Mehmet Parsak'a ve AK Parti adına görüşmelerde yer alan Genel Sekreter Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

Elitaş, içtüzük teklifini yarın MHP ve AK Parti imzasıyla TBMM Başkanlığına birlikte vereceklerini dile getirdi.Açıklamanın ardından Elitaş, Akçay, Gül ve Parsak içtüzük değişikliğine ilişkin hazırlanan teklifi imzaladı.

Gazetecilerin Meclis TV yayını hakkında "24 saat Meclisi izleyebilecek miyiz?" sorusuna Elitaş, "Şartlar olduğu takdirde izleyebileceğiz. Artık bundan sonra 24'e kadar çalışmak da olmayacak, angarya ortadan kalkacak. 21'e kadar çalışacak ve angarga kalktığı için 21'den önce de bitirme ihtimali mevcut." yanıtını verdi.