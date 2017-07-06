ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Gaziantep Nabi Avcı
GÜNDEM

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Antik Kenti Arkeopark 2018'de açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Antik Kenti ve Arkeopark'ın Mayıs 2018'de açılacağını duyurdu

06 Temmuz 2017 Perşembe, 21:42:09 Güncelleme: 22:00:12 AA

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, MÖ. 13. yüzyılda Hitit İmparatorluğu’nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan  Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Antik Kenti ve kazılarına ilişkin brifing aldı.

Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marcetti'nin Karkamış Antik Kenti Kazıları ve Arkeopark'a ilişkin sunumunu izleyen ve birifing alan Avcı, düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'te tarihle, kültürle, sanatla dolu bir gün yaşadıklarını söyledi.



KAZILAR 7 YILDIR SÜRÜYOR

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 7 yıldır sürdürülen kazıların son durumuna ilişkin Prof. Dr. Marcetti'den bilgi aldığını ifade eden Avcı, kazı başkanı, ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, SANKO Holding'e ve Şahinbey Belediyesine teşekkür etti. Avcı, Karkamış Antik Kenti Arkeopark'ının mevsim koşulları ve kazı ekibinin önerileri doğrultusunda 12 Mayıs 2018'de törenle ziyarete açacaklarına dikkati çekerek, "Ben şimdiden Karkamış Arkeoparkı'nın şimdiden dünya kültürüne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

BAKAN AVCI: AVRUPA PARLAMENTOSU'NA DA ARMAĞAN OLSUN

Bu bir dünya ve insanlık mirası. İnsanlık mirasına nasıl sahip çıkılacağını, bu mirasın ait olduğu topraklarda nasıl daha güzel olduğunu bu parkta inşallah tüm dünyaya göstermiş olacağız." dedi. Bakan Avcı, gazetecilerin Avrupa Parlamentosu'nun aldığı Türkiye müzakerelerinin askıya alınması kararını sorması üzerine de şunları söyledi:

Buradan Avrupa Parlamentosu'na da, diğerlerine de bir cevap veriyoruz. Türkiye'nin nasıl bir kültür, sanat, tarih ülkesi olduğunu, böyle birilerinin parlamenter prosedürlerle yok sayamayacağı ağırlığımızı bu örneklerle çok güzel gösteriyoruz. Karkamış Arkeoloji Parkı Avrupa Parlamentosu'na da armağan olsun, diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER