Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, MÖ. 13. yüzyılda Hitit İmparatorluğu’nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Antik Kenti ve kazılarına ilişkin brifing aldı.



Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marcetti'nin Karkamış Antik Kenti Kazıları ve Arkeopark'a ilişkin sunumunu izleyen ve birifing alan Avcı, düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'te tarihle, kültürle, sanatla dolu bir gün yaşadıklarını söyledi.







KAZILAR 7 YILDIR SÜRÜYOR



Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 7 yıldır sürdürülen kazıların son durumuna ilişkin Prof. Dr. Marcetti'den bilgi aldığını ifade eden Avcı, kazı başkanı, ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, SANKO Holding'e ve Şahinbey Belediyesine teşekkür etti. Avcı, Karkamış Antik Kenti Arkeopark'ının mevsim koşulları ve kazı ekibinin önerileri doğrultusunda 12 Mayıs 2018'de törenle ziyarete açacaklarına dikkati çekerek, "Ben şimdiden Karkamış Arkeoparkı'nın şimdiden dünya kültürüne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.





BAKAN AVCI: AVRUPA PARLAMENTOSU'NA DA ARMAĞAN OLSUN



Bu bir dünya ve insanlık mirası. İnsanlık mirasına nasıl sahip çıkılacağını, bu mirasın ait olduğu topraklarda nasıl daha güzel olduğunu bu parkta inşallah tüm dünyaya göstermiş olacağız." dedi. Bakan Avcı, gazetecilerin Avrupa Parlamentosu'nun aldığı Türkiye müzakerelerinin askıya alınması kararını sorması üzerine de şunları söyledi:



Buradan Avrupa Parlamentosu'na da, diğerlerine de bir cevap veriyoruz. Türkiye'nin nasıl bir kültür, sanat, tarih ülkesi olduğunu, böyle birilerinin parlamenter prosedürlerle yok sayamayacağı ağırlığımızı bu örneklerle çok güzel gösteriyoruz. Karkamış Arkeoloji Parkı Avrupa Parlamentosu'na da armağan olsun, diye konuştu.