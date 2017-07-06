Habertürk TV'den Sibel Erdem'in haberine göre AK Parti ve MHP uzlaştı, içtüzük değişikliği meclis gündemine geliyor.

İçtüzük teklifi cuma günü iki partinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinde süpriz düzenlemeler de yer aldı. Buna göre yemin etmeyen milletvekilleri maaş alamayacak, milletvekili sıfatının gerektirdiği haklardan yararlanamayacak.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay "Tam mutabakat içinde MHP, AK Parti imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "15 ana madde iki de yürürlük ve yürütme maddesi 17 madde olarak gerçekleşecek teklifimiz." dedi.

Görüşmeye iki kez ara verildi, bu arada genel başkanlarla temasa geçildi.

MHP'li kurmaylar genel merkeze gitti. Bu görüşme trafiğinin ardından uzlaşma metnine son şekli verildi.



17 maddelik teklifte süpriz düzenlemeler de yer aldı. Bunlardan biri Leyla Zana düzenlemesi oldu.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre milletvekili yemini etmeyenler ya da etmekten imtina edenler milletvikili sıfatının gerektirdiği haklardan yararlanamayacak..yani yemin etmeyen vekil maaş alamayacak, mecliste oda verilmeyecek danışman kullanamayacak.

Mevcut durumdaki düzenlemeye göre ise yemin etmeyen vekiller sadece yasama faaliyetine katılamıyor. Yemin töreni ise seçim sonuçları YSK tarafından ilan edildikten 3 gün sonra yapılacak.

İçtüzük teklifinin bir diğer süprizi de Meclis TV uzlaşısı oldu. Meclisin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Buna göre meclis salı günleri 15 -21, diğer günler de 14-21 saatlerinde mesai yapacak. Meclis TV yayınlarında da bu saatler esas alınacak.

Anayasa değişikliği gibi önemli konuların meclis gündemine gelmesi durumunda ise Meclis TV yayınları uzatılabilecek.



Ayrıca grup önerileri sınırlandırılacak. Öneri sahibi partiye 5 dakika süreyle , diğer partilere ise 3 dakika süreyle söz verilecek.