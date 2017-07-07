CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle 7 TemmuzCuma gününden 9 Temmuz Pazar gününe kadar kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar şu şekilde belirtildi:
7 TEMMUZ CUMA GÜNÜ
Cuma günü saat 08.00'dan konaklama yerine kadar;
- D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu(İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
- D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
- TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.
8 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ
Cumartesi günü saat 05.00'dan konaklama yerine kadar;
- D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.
- D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacak.
- Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
- TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.
9 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ
Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar;
- Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.
- TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.
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Misafir 15 saat önceverilen cezanin azligi coklugu hafifletici nedenleri agirlastirici nedenleri mahkeme salonları olmasi lazim yoksa verilen hukmun yalnisligi dis ulkeler tarafindan gorulur adaleti ciddiyete almazlar yollari trafige kapatmakla adalet saglanmaz00
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Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:56ulan 50 tane büyük sanayini sabah akşam trafiğini çeken yoldan bahsediyoruz. perişan olduk tüm gün. bu bölgede de gece yürüsen ne olur??? nerede senin adaletin????36
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Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:19Zihniyet ten bahsettiğin nedir.?Bu kişilerin zihniyetini bir açıklarmısın.Düşüncesi ne olursa olsun insanların adalet beklemesi yanlışmıdır.Ülkelerin bize savaş açmaları bir dış politika sorunudur.Adalet ülkenin iç meselesi dir. Aileden öğrenilemeyen nefretle mi hareket ediyorum yoksa kafamı kullanıp objektif olarak olayları değerlendirebiliyormuyum diye düşünmek lazım.30