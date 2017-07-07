CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.



DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle 7 TemmuzCuma gününden 9 Temmuz Pazar gününe kadar kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar şu şekilde belirtildi:



7 TEMMUZ CUMA GÜNÜ



Cuma günü saat 08.00'dan konaklama yerine kadar;



- D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu(İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.



- D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.



- TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.



8 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ



Cumartesi günü saat 05.00'dan konaklama yerine kadar;



- D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.



- D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacak.



- Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.



- TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.



9 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ



Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar;



- Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.



- TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.





Adalet Yürüyüşü

chp

istanbul