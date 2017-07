Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bilgisayar uzmanı olarak çalışan ve "Friedreich ataksisi" nedeniyle 2 yıl önce yürüyeme yetisini kaybeden Levent Fen, aldığı elektrikli aracının şarj sorununu bir ustanın da yardımıyla monte ettiği güneş panelleriyle çözdü.



Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Levent Fen, sinir sisteminde tahribata yol açan Friedreich ataksisi nedeniyle 2 yıl önce yürüme yetisini tamamen kaybetti. Daha önce araba kullanabilen Fen, yürüme yetisini kaybettikten sonra tekerlekli sandalye ve akülü araçla ulaşımını sağlamaya başladı.



Fen, çalıştığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na gidiş gelişlerinde sorun yaşamamak için 3 tekerlekli elektrikli engelli aracı satın aldı. Elektrikli aracından şarj sorunu nedeniyle istediği gibi yararlanamayan Fen, yaptığı araştırmalar sonucunda aracının tavanına yurt dışından getirttiği iki güneş panelini monte ettirdi.





Paneller sayesinde şarj sorunu olmadan, sadece gün ışığından yararlanarak aracını hareket ettirebilen Fen, ailesiyle beraber istediği yere gidebilmenin sevincini yaşıyor. Levent Fen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüme yetisini kaybettikten sonra büyük sıkıntılar yaşadığını, tekerlekli sandalye ve akülü araçla ulaşımını sağlayabildiğini söyledi. Hastalığı nedeniyle çalıştığı kuruma gidiş gelişlerinde sıkıntılar yaşamaya başladığını, bu nedenle elektrikli araç almaya karar verdiğini ifade eden Fen, "Elektrikli aracımı aldıktan sonra şarj sorunuyla karşılaştım. Her yerde şarj edemiyordum. Bir de sürekli dışarıda olmam gerekiyor. Ev, iş ve ailemle gezmem gerekiyor. O nedenle şarjım yetmiyordu. Bunu çözmek için arayışa girdim ve 'bunu güneş enerjisi ile çözebilir miyim' diye soru işareti belirdi kafamda. Bunla ilgili çalışmalar yapmaya başladım." diye konuştu.Fen, aracına güneş paneli taktırmadan önce geniş çaplı araştırma yaptığını anlatarak şunları kaydetti:"Güneş enerjisi ile aracımda bulunan aküleri dolduracağıma inanmıştım. Bunun için çok uğraştım, akademik tezler okudum, araştırmalar yaptım, güneş enerjisi işinde çalışan çok kişiyle görüştüm. Görüştüğüm kişiler bana, güneş panelinin araç üzerinde çok büyük bir alan kaplayacağını, bu nedenle bu işin zor olduğunu belirttiler.Bu sorunu çözmek için çok sayıda akademik yayın inceledim. Araştırmalar, testler, denemeler, yaptım. Yaptığım araştırmalar sonucunda, aracıma uygun yurt dışından 2 küçük güneşpaneli sipariş ettim. Bunların montajını bir ustayla beraber yaptım. Kablolarını çektim, aküleri yerleştirdim. Yurt dışından getirttiğim, aküleri volt olarak değil de vat olarak doldurmaya yarayan cihazları taktım. Bu sayede daha az panelden daha çok enerji elde ediyoruz.

"ARACIMI GÖRENLER, BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"



Yani enerjiyi volt olarak alsaydık, 2 değil 4 panel gerekiyordu. Bu aracım için yer sorununa neden oluyordu ancak enerjiyi watt olarak alınca küçük 2 panel rahatlıkla enerji ihtiyacını karşılıyor. Aracımın montaj işlemleri ve denemeleri tamamlandıktan sonra hazır hale geldi. Şu an sıfır maliyetle ve şarj sorunu olmadan istediğim her yere gün ışığı el verdiği müddetçe gidip gelebiliyorum."



Aracının Aksaray'da tek olduğunu, çevredekilerin ilgisini çektiğini anlatan Fen, "Aracımı görenler, büyük ilgi gösteriyor. Beni her gören durdurup aracımı soruyor. 'Nasıl, memnun musun, ne kadar yol gidiyor' diye sorular geliyor. Ben de herkese anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.