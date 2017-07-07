Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 7 Temmuz 2017 Cuma günü raporu.

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SİİRT'TE 31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında esnaf, özel şirket ve kamu çalışanlarının bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullananlar ile haklarında çeşitli suç isnadı ve ifadeler bulunan 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde, üzerilerinde, özel eşyalarında ve iş yerlerinde yapılan aramaların ardından 31 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin Muş'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu olduğu tespit edilirken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (AA)

BODRUM'DA BİR RESTORAN İŞLETMECİSİ VE EŞİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen restoran işletmecisi T.Ç. ve öğretmen eşi G.Ç. tutuklandı.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bodrum Eğitim Gönüllüleri Derneği, Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği ile Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi olduğu ve Bank Asya da hesap açarak para yatırdığı iddia edilen restoran işletmecisi T.Ç. ile öğretmen eşi G.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanana T.Ç. ve G.Ç., bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı. (DHA)

UŞAK MERKEZLİ OPERASYONLARDA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Uşak merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda 4 Temmuz Salı günü 13 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti. (AA)

BALIKESİR'DE FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'iN YEĞENİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin oğlu Alaattin A, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi ve "ByLock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen avukat Alaattin A'yı evinde gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaattin A'nın, terör örgütü elebaşı Fettullah Gülen'in yeğeni Emine A. ile "Edremit imamı" olduğu iddiasıyla aranan eşi Dr. İsmail A'nın oğlu olduğu belirtildi. (AA)

ANKARA'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Adliyede soruşturmayı yürüten savcılarca sorgulanan 2 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı verildi. Bu kişiler yeniden sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Savcılık, diğer 14 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasını, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ'nün ışık evlerinde görevli oldukları iddia edilen 4 kişinin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasından tutuklanmasına, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. (AA)

ANTALYA'DA SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ şüphelisi bir kişi ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği Ekipleri (TEM), sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası iddiasıyla yaptıkları tespit edilen C.F, İ.D., ile Ş.D. isimli şahısları adreslerinde gözaltına aldı.

Ayrıca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da FETÖ'ye bağlı eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Ş.T. isimli şahıs da Adana'daki evinde gözaltına alınarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

TEKİRDAĞ'DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün "sivil yapılanması"na yönelik Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi yakalandı. Esnaf olduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (AA)

KİLİS'TE BİR BİYOKİMYA UZMANI TUTUKLANDI

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Kilis Devlet Hastanesinde çalışan bir biyokimya uzmanı tutuklandı.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen biyokimya uzmanı E.B.K'nin iş yerine operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan zanlının iş yerinde yapılan aramada, bazı belgelere el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BURDUR'DA 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 20 kişiden 17'si gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenenlere yönelik "Şehit Akif Altay" operasyonu düzenlendi.



Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan 17'si gözaltına alındı. (AA)

NİĞDE MERKEZLİ OPERASYONDA 8 KİŞİ YAKALANDI

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 8'i yakalandı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 14 şüpheliye yönelik Niğde merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.



Niğde, Kayseri, Adana, Bolu, Mersin, İstanbul, Muş, Ankara, Hakkari, Yozgat ve Kırşehir'de 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Bülent G. ve Gamze Y. Kayseri'de, Faruk Alptekin Ö. Bolu'da, Halit P. ve Ali B. Mersin'de, Mustafa D. İstanbul'da, Mehmet K. Yozgat'ta ve Hakan S. Kırşehir'de gözaltına alındı.



Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

ERZİNCAN'DA 17 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 17 zanlı gözaltına alındı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.



Bu çerçevede kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'un kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı.



Zanlılar, sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü. (AA)

DENİZLİ'SİVAS'TA 5 TUTUKLAMA

Sivas merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'ışık evleri'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY'nin kentteki erkek öğrenci yapılanması ve bağlantılarına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 'ışık evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden teğmenler C.A., M.B. ve Z.D., astsubay D.E., infaz koruma memuru M.K. ve öğrenci M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.A., M.B., Z.D., D.E. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan komiser yardımcısı A.Ç., bankacı O.Ç. ve çiftçi B.H.'nin işlemleri sürüyor. Firari 13 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. (IHA)

BARTIN'DA BYLOCK OPERASYONU: 11 GÖZALTI



Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programını kullandıkları iddiasıyla 11 kişi göz altına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) operasyonlara devam edildi. Bu kapsamda Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bartın, İzmir, Mersin ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen mühendis, esnaf ve stajyer avukatlardan oluşan 11 zanlı göz altına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere Bartı İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (IHA)

KAYSERİ'DE BYLOCK ŞÜPHELİSİ 16 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Kayseri'de hafta başında yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlardan 16 kişi daha Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen ve gözaltı kararı çıkarılan 100 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 17'si dün mahkemeye sevk edilmiş ve 9 kişi tutuklanmıştı. Sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edilen 39 kişiden sonra sorguları tamamlanan 16 kişi daha doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. (IHA)

SİVAS'TAKİ "IŞIK EVLERİNE" YÖNELİK OPERSYON

Sivas merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "ışık evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin kentteki erkek öğrenci yapılanması ve bağlantılarına yönelik 2. aşama "ışık evleri" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden teğmenler C.A, M.B. ve Z.D, Astsubay D.E, infaz koruma memuru M.K. ve öğrenci M.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden C.A, M.B, Z.D. D.E. ve M.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Komiser Yardımcısı A.Ç, bankacı O.Ç. ve çiftçi B.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



FETÖ/PDY'nin Sivas'taki erkek öğrenci yapılanması ve bağlantılarına yönelik 2. aşama "ışık evleri" soruşturması kapsamında, Sivas merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 9'a yükselmişti. Firari 13 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. (AA)

HATAY'DA FETÖ OPERASYONU

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 48 zanlı gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 66 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurların da olduğu 48 zanlı yakalandı.



Gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 18 kişi aranıyor. (AA)

GAZİANTEP'TE FETÖ'NÜN FİNANS AYAĞINA YÖNELİK OPERASYON

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 3 şirketin örgüte finans sağladığını tespit etti.



Söz konusu şirketler ve yetkililerinin adreslerine düzenlenen operasyonda, M.A ve K.A gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Zanlılardan K.A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ayrıca, haklarında yakalama kararı olan 3 kişi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (AA)

KIRKLARELİ MERKEZLİ 2 İLDE FETÖ OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile bağlantıları bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dün Kırklareli ve İstanbul'da operasyon düzenledi.



Operasyonda A.O. ve Z.G'nin yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.



Daha önce de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı ve yine örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla aralarında öğrenci, emekli ve işçilerinde bulunduğu B.Ç, F.E, M.K, S.B, S.K, E.S, H.S, N.Y, E.D, B.B, B.T. ve B.K gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

İSTANBUL'DA 57 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltında alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik 32 ilçede operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 57 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. (AA)

MANİSA'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Manisanın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 5i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma doğrultusunda daha önce gözaltına alınan ancak adli kontrol şartıyla salıverilen 10 şüpheli hakkında savcılık yeniden gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınıp sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan F.Y, N.T, S.S, G.C. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mahkeme diğer 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. (AA)