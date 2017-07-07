Olay, Konya merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan stüdyo dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan evli iki çocuk babası 41 yaşındaki polis memuru Melikşah K. 3 ay önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeni ile mesleğinden ihraç edildi.

Melikşah K. son günlerde bazı sorunlar nedeni ile 6 gün önce Konya'daki arkadaşının evine geldi. Melikşah K.'yı arayıp ulaşamayan yakınları hayati tehlikesinden şüphelendi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler uzun süre zile basmasına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler Melikşah K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından Melikşah K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.