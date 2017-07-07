ALBAY Hanifi Yıldırım... Balyoz davasının en çok tartışılan iddiasının başaktörüydü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu Albay Hanifi Yıldırım, iddiaya göre kurduğu bir tim ile Fatih Camii’ni bombalayıp ülkede kaos çıkaracak, böylece darbe fitilini ateşlemiş olacaktı.

Yıldırım ve arkadaşları tutuklandığında hakkındaki suçlamalara en sert tepkiyi gösteren kişi komutanı; yani Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ oldu... Başbuğ, “Vicdansızlara sesleniyorum!.. ‘Allah, Allah’ diye taarruz eden bir ordu nasıl Allah’ın evi camiye bomba atmayı düşünür?” dedi. Buna rağmen Hanifi Yıldırım gözaltına alındı ve kurulan FETÖ kumpasıyla cezaevine gönderildi. Albay Yıldırım, emekli Orgeneral Başbuğ’dan 16 ay sonra, ‘adil yargılanmadığı’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararı ile tahliye edildiğinde tam bin 335 gündür cezaevindeydi. Tahliye olduğunda Balyoz’da en uzun hapis yatanlar listesinin başındaydı.

Cezaevinden çıkıp eşi ve ikiz çocuklarıyla kucaklaştığında maddi ve manevi olarak yıpranmıştı. Büyük hayallerle girdiği TSK, Iğdır’da çobanlık yaptığı dönemde kurduğu en büyük çocukluk hayaliydi. 1983’te girdiği üniversitesi sınavlarında Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İstanbul Hava Harp Okulu’nu kazanmış ve tercihini TSK’dan yana yapmıştı. 4 yıl sonra havacı teğmendi. Sonra 1 yıl pilotluk eğitimi aldı. Ardından terörle mücadelede aktif rol almak için Jandarma Genel Komutanlığı’na geçti. Dağlarda operasyonlara katıldı. Kara Harp Akademisi kurmay subaylık sınavını geçip TSK tarihinde ilklerden birini de başardı. Avukatı Ramazan Bulut’a göre parlak bir kariyer sahibi olan ve generalliğe terfi edecek olan Hanifi Yıldırım, “FETÖ’nün Balyoz davasında kurduğu kumpasın mağduru” oldu. Adı cami bombalayacak askerler listesinin başına yazıldı ve hayatı karardı.

‘BALYOZ’ YILDIRIM AİLESİ’NE DE İNDİ

Gazete Habertürk'ten Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre tutuklandığında ikiz çocukları ilkokul 4’üncü sınıfta ve 9 yaşındaydı. Ailesi tutuklanmasını çocuklara, “Babanız Doğu’ya geçici görevle gitti” diye anlattı. Herkes gerçeği öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadı. Çocukların psikolojisi bozuldu. Tedavi gördüler. Bu durumu öğrenen yaşlı annesi kalp krizi geçirip 10 gün hastanede yattı. Kayınvalidesi beyin pıhtısı tanısıyla kaldırıldığı hastaneden bakıma muhtaç ve yatalak olarak çıkabildi. Cezaevine girdiğinde lojmanını boşalttı. Görev yeri değiştirildi. Yargılandığı aşamada uzmanlığıyla ilgisi olmayan bir birime Tıbbi Cihazlar Komisyon Başkanlığı emrine gönderildi. Terfisi Balyoz davası kapsamında tutuklu olduğu gerekçesiyle 2012, 2013 ve 2014 Yüksek Askeri Şûra’larına getirilmeyerek engellendi.

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MAHKEME 350 BİN TL TAZMİNATA ‘ÇOK’ DEDİ

Günler geçti ve Balyoz davasının, FETÖ’nün TSK’da istemediği subayları tasfiye amacıyla kurgulandığına dair güçlü deliller ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye edilen tüm sanıklarla ilgili yeniden yargılama kararı verildi. Hanifi Yıldırım ile sanıklar hakkında beraat kararı çıktı. Yıldırım da avukatı Ramazan Bulut ve Ziya Kara aracılığıyla Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Başvurusuna maddi ve manevi kayıplarını gösteren doktor raporları dahil tam 22 belge ekledi. Mahkeme, Yıldırım’a, cezaevinde kaldığı her gün için 100 TL olmak üzere toplam 350 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Yıldırım ve avukatları, tazminat miktarının “çektikleri acı ve ıstırap” karşısında yetersiz olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Dosya, yeni kurulan istinaf mahkemelerinin bulunduğu Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’ne gitti. Ancak mahkemeden beklemedikleri, şok bir karar çıktı. Mahkeme, 350 bin TL’lik tazminat için “Çok” dedi ve Yıldırım’ın alacağı tazminat miktarını 75 bin TL’ye düşürdü. Dahası kararında miktarın çok olduğunu başka bir Yargıtay kararına atıfta bulunarak özetle şöyle anlattı: “Manevi tazminat belirlenirken objektif bir ölçü yoktur. Verilecek tazminatın hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak bir şekilde, hak ve nesafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, bu ölçülere uymayacak emsallerin üzerinde tayin edilmiştir.”

HAPİSTEKİ 1 GÜNÜ İÇİN 56 TL’ye HÜKMEDİLDİ

Mahkemenin kararıyla, Hanifi Yıldırım’ın cezaevinde kaldığı her gün için 56 TL ödenmesine hükmedilmiş oldu. Hanifi Yıldırım da ailesi de karara tepki gösterdi. Yıldırım’ın avukatı Ramazan Bulut, tepkisini “Kararı veren hâkimlere soruyorum. Günlük 56 TL karşılığı, bırak hapis yatmayı acaba kaç saat fazla mesai yaparlar?” diye dile getirdi. Bulut, şöyle devam etti: “Hanifi Yıldırım, bin 335 gün yani 45 ay tutuklu kaldı. Bu davada en fazla yatanlardan biriydi. Yerel mahkemenin vermiş olduğu 350 bin TL’yi yeterli görmedik ve istinaf yoluna gittik. Biz kararın bozulmasını beklerken istinaf mahkemesi tazminatı 75 bin TL’ye düşürdü. Kararı temyiz edeceğiz. Ancak üzülüyoruz. Çünkü yargı denince akla ilk adalet ve hakkaniyet kavramları gelmeli. Bu gibi kararları verenler empati kurmak zorundalar.”

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Albay Hanifi Yıldırım, bin 335 günlük tutukluluğu sırasında Balyoz davası sanıklarında görülen psikolojik rahatsızlıkları da yaşadı. Doktor raporlarına göre Yıldırım cezaevindeyken diş eti çekildi, strese bağlı yıpranma belirtileri ile birlikte psikiyatrik tedavi gördü ve depresyon ilaçları alarak ayakta kaldı. Eşi ve çocukları da benzer şikâyetlerle raporlar aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri