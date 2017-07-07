Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılıklarına Büyükelçiler Kaan Esener ile Ümit Yardım, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tercüme Dairesi Başkanı Armağan İnci Ersoy atandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne aynı kurumun Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Selçuk, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne de bu kurumun Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Burak Keser, Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ise Nurettin Kiyas getirildi.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA MÜŞAVİR ATANDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşavirliği'ne Rehberlik ve Teftiş Başkanı Zafer Yıldırımlı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne Banu Aslan Can'ın atamaları yapıldı.

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na Bakanlık Müşaviri Hayri Maraşlıoğlu, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, Bakanlık Müşavirliği'ne de Planlama Uzmanı Ramazan Güven'in atanması kararlaştırıldı.

MEB'DE ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Sabahattin Dülger, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Aşım'ın getirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Müşavirliği'ne ise Semia Paksoy'un ataması gerçekleştirildi.

resmi gazete atama kararları

7 temmuz resmi gazete

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