CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 23. gününde İstanbul sınırlarına giriş yaptı. Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırlarındaki ilk açıklamasını Habertürk TV'den Ömer Topsakal'a yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Son derece mutluyum, güzel bir atmosferde adalet için yürüdük. Bu yürüyüşü gerçekleştirebileceğimi başlangıçta düşünememiştim. Gandi'nin rekorunu kırmak güzeldi"

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden





22:30 Adalet Yürüyüşü'nün 23. günü İstanbul'da tamamlandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün 19 kilometre yol kat ederek, Tuzla'ya ulaştı. Yürüyüşün ardından, Tuzla Stadyumu'nun yanındaki alana kamp kuruldu.



Geceyi burada geçirecek olan yürüyüşçüler, çadırlarını kurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde, CNN Türk ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayın kamp alanında bulunan tarafından ilgiyle izlendi. Kamp alanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe başından itibaren katılanlar da vardı.



16:25 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23. gününü tamamladı. Kılıçdaroğlu, bugün 19 kilometre yol kat etti.



13:30 Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırında çiçeklerle karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl sınırı tabelası önünde güvercin uçurdu. Uçurduğu güvercinlerden biri Kılıçdaroğlu'nun başına kondu.







+395 KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNÜN 24. GÜNÜ

13:00 Adalet Yürüyüşü'nde öğle molası verildi. Saat 14:00'te yürüyüşün tekrar başlayarak, 5 kilometrelik bir mesafenin ardından günlük hedefin tamamlanması bekleniyor.





12:00 Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Onursal Adıgüzel, 'Adalet Yürüyüşü'nün bitiş noktası olan bölgenin adının 'Adalet Meydanı' olarak değiştirilmesi için TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi verdi.





11:00 Kılıçdaroğlu, İstanbul il sınırlarına giriş yaptı.





09:20 Kılıçdaroğlu'nun bugün, Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapması bekleniyor.





09:00 Yürüyüşün 23. günü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından başladı.



Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz. İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip İstanbul'a girmiş olacağız. AB'ye üyelik konusunda Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması yönünde rapor kabul edildi. Buradan AP'ye seslenmek isteriz, biz sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki, AB ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Umarım ilişkilerin yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli bir durumdur.