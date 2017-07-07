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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 23. günü tamamlandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırlarına giriş yaptı. İlk açıklamasını Habertürk TV'ye yapan Kılıçdaroğlu, "Gandi'nin rekorunu kırmak güzeldi" dedi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 23. gününde İstanbul sınırlarına giriş yaptı.  Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırlarındaki ilk açıklamasını Habertürk TV'den Ömer Topsakal'a yaptı. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Son derece mutluyum, güzel bir atmosferde adalet için yürüdük. Bu yürüyüşü gerçekleştirebileceğimi başlangıçta düşünememiştim. Gandi'nin rekorunu kırmak güzeldi" 



Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden


22:30 Adalet Yürüyüşü'nün 23. günü İstanbul'da tamamlandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün 19 kilometre yol kat ederek, Tuzla'ya ulaştı. Yürüyüşün ardından, Tuzla Stadyumu'nun yanındaki alana kamp kuruldu. 

Geceyi burada geçirecek olan yürüyüşçüler, çadırlarını kurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde, CNN Türk ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayın kamp alanında bulunan tarafından ilgiyle izlendi. Kamp alanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe başından itibaren katılanlar da vardı. 

16:25 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23. gününü tamamladı. Kılıçdaroğlu, bugün 19 kilometre yol kat etti.


13:30 Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırında çiçeklerle karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl sınırı tabelası önünde güvercin uçurdu. Uçurduğu güvercinlerden biri Kılıçdaroğlu'nun başına kondu. 


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KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNÜN 24. GÜNÜ



13:00  Adalet Yürüyüşü'nde öğle molası verildi. Saat 14:00'te yürüyüşün tekrar başlayarak, 5 kilometrelik bir mesafenin ardından günlük hedefin tamamlanması bekleniyor.

12:00 Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Onursal Adıgüzel, 'Adalet Yürüyüşü'nün bitiş noktası olan bölgenin adının 'Adalet Meydanı' olarak değiştirilmesi için TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi verdi.

11:00 Kılıçdaroğlu, İstanbul il sınırlarına giriş yaptı. 


09:20 Kılıçdaroğlu'nun bugün, Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapması bekleniyor.



09:00 Yürüyüşün 23. günü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından başladı. 


Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz. İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip İstanbul'a girmiş olacağız. AB'ye üyelik konusunda Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması yönünde rapor kabul edildi. Buradan AP'ye seslenmek isteriz, biz sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki, AB ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Umarım ilişkilerin yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli bir durumdur. 

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Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 yapmış olduğu icraatta yok sen anca ortalığı gerersin
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 haram
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
0 0 0 63 yaşım dayım, Doktorum hergün 10 km yürüyeçeksin diyor !
Misafir - 19 saat önce - Cevapla
0 0 0 helal
Misafir - 19 saat önce - Cevapla
3 0 +3 bravo Kılıçdaroğlu!
Misafir - 21 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Gereksiz bir hamle
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Kılıçdaroğlu nun başardığı tek amacı helal olsun...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 Ulkede neden adalet yokmus? Anlatinda bizde bilelim.Bunca sorunla,bunca dusmanla ulkemizin ve hukumetimizin masallahi var.Dikkatinizi cekerim,adalet diye bagiranlar teroristlerle ce yandaslariyla yan yana yuruyor
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 aman 40 derecedir gunlerdir, doktorlardan gunah gitti
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 Bitireceğine inanmıyordum. Maşallah diyorum, başka da bir şey demiyorum
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 sabırla 2019'u belkiyoruz. biz o zaman yürüyeceğiz...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 0 +6 Adaletin bitttiği yerde Chp başlar
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Toptan kılacak yürüyüş bitince.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Erbakan hocayı seven biri olarak seni Allah'a havale ediyorum
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 Helal olsun başkanım :))
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 Bahçeli! Sana AKP'ye sözcülük yapman için oy vermedik? Ülkede adalet mi var? Cesur ol!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 9 -6 Bir Saadet partili olarak, döktüğünüz terlerin karşılığını almanızı ümit ediyorum. Bu ülkede adalete kimsenin güveni kalmadı ama gücü elinde tutanlar için hava hoş (ŞİMDİLİK)
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 9 -3 Hızını alamayan CHp liler maltepe yerine edirne den çıkıp yunanistan a girdi.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 0 +6 valla yürüdü ya la!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 12 +3 Kılıçdaroğlu. ....zaten siz ve sizin zihniyetinizdekiler anca başkalarının yaptığı yollarda yürür. ..komiksiniz sadece....
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 6 +3 kendi zamanlarında yol mu vardı ki yürüsünler.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 15 -9 Neyin rekoru bu ya adam makam aracı otobüslerlen geliyor kameralar yaklaşınca yürüyor.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 Way arkadaş adalet mi bu yolu kapatmışsınız eve gidemiyoruz a...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 öğle molasında cuma namazını nerede kıldı.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 9 -3 bir atasözü der ki... akılsız başın çilesini ayaklar çekermiş... yaw az mantık arkadaş şimdi sen ankaradan İstanbula yürüdün... desene ne değişti yaw Kemal yürüdü bizde şu millet vekilinin cezasını iptal edelim kemale ayıp olmasın mı diyecek hakimler... yaw bu yürüşün adaletle falan ilgisi yok kimse merak etmesin ileride gerçek amaçları belli olur gezi olayları gibi bir şey yapınca anlaşılır amaçları kim vatan Perver kim vatan haini anlaşılır... zaten görünen köy kılavuz istemez ama neyse işte
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 sana ne bre..sen kılmışsan da boş kılmışsın o kesin...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 Gandinin klimalı karavanı varmıydı ? Ah kemal sen adamı öldürürsün Ama gülmekten
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 9 -6 Özün eğri ise yola zararsın.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 6 -6 hatırlanmayacak bir eylem oldu. bakalım mitingde 1 milyon kişi toplayabilecekmi ??? mitingde opera sergilenirse toplayabilir :)))
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 Biraz daha yürü az kaldı önce Edirne sonrası size kalmış, çekin gidin ab nize
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 Elleşmeyin adami yoluda bahtıda açık olsun daha yürüyecek çok hükümet yolu var.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 9 -6 Adamin yuzundeki gulucuk Bide sahte arkadaki avanaklar gercek gulus yapiyor kicdaroglununkine bakin sahte Bir gulus psikiyatri uzamaniyim
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 komik bir adam iyi bir tiyatrocu olabilirdi yalan söyleme en büyük meziyeti babası gibi ancak siyaset konusunda şu bir gerçek ki apartman yöneticiliği bile yapamaz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 ankaraya geri dönerken de yürü
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Allah bu insanlara Hz. Ömer ve Hz Ali'nin adaletini versin.Amin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 Kontrollü yürüyüş.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 KILIÇTAROĞLU SHOW.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 9 -6 yürüüü anca gidersin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 artık gençlik ve spor bakanlığının primlerini alma zamanı!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 9 0 Değerli insan kemal bey; CENABI hak işini rast getirsin rabbim alemin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 9 -3 hazır İstanbul'da iken Bakırköy'e bir uğrasın belki bir fayda görür.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 Puhaa bir gün önce HDP lilerler el ele İstanbul'a girerken mehter marşı:):):) Akp lilerle dalga geçen chp lilere "verin mehteri" puhaaaa
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 9 0 Bos islerin adami kilicdaroglu
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 9 0 tamam artık siyasetten çekilip maratonlara katılıver de senden kurtulalım :))))
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 9 +3 İnsanın bir duruşu olacak ki yürüyüşünün anlamı olsun!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 9 -3 ÜİVERSİTE KAPISINDAN BİR BAŞÖRTÜSÜ GENÇLER KOVULURLEN ADALET NEREDEYDİ ??????? BIRAKIN BU ZIRVALIKLARI SOL PARTİ DÖNEMİNDE BU ÜLKENİN BİRTANE ARTISI YOK !!!!!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 0 +6 hangi sol parti döneminde? tarihli cevaba sevinirim.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 Sayin Kilicdaroglu yürüdünde nooldu....?Sayin Erdogan ve Yildirim ÜLKEMIZ icin bogusurken siz ve sizin gibi komik insanlar neymis ADALET icin yürüyecekmis yazik size biraz da devlet icin biraz birseyler yapin da millet sizi secsin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 9 -6 Sağdan yürüyünde para bulursunuz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 Gandi öldü gitti şuan Hindistan'da adalet var mı?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 9 -3 öylesine samimiyetten uzaksınki kemal efendi ne yapsan ne etsen sana inanmıyoruz.kimlerle kol kola gezdiğin belli. kimlerden emir aldığında. ve sen hiç bir zaman bu ülke için birşey ifade etmeyeceksin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 Kapikuleden ciksinlar
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 YALNIZ GANDİ İLE SENİNKİNİN ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR.O BAĞIMSIZLIK İÇİN YÜRÜYORDU SEN VESAYET BAĞIMLILIĞI İÇİN YÜRÜYORSUN. DÜŞÜNENE ......
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 Habercinin teki devlet sırlarını ifşa ediyor. Bunun adı Vatan Hainliğidir. Bunlar da kalkmış onun için yürüyor. Ben bunların hepsinin emri dışardan aldıklarını düşünmeye başladım. Türkiye azcık kalkınmasın, hemen bir problem çıkar
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Yürüdü diyemi dolar cikdi dolari Reisinize sorsaniz dah iyi olur
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 Atam kalkta gör CHP'en ne halde. Utanıyoruz.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 yürüyüşü bitirdin vücudu kasların gevşedi eğer gerçekten adalet istiyorsan koşmaya başla hedef KAPIKULE kolay gelsin.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 CHP, HDP ele ele yürüdüler. Ayrıca TBMM ye alınmayan Merve Kavakçı nın eşi ile yürüdü.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Şu asker ve polise yazık. Tam teçhizat sıcakte yürüttüler.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Helal Olsun. 69 yaşında adam. Bu sıcakta o kadar yol. Allah razı olsun, emekleri boşa gitmesin.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 bu kafayla daha çok yürür
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 sayın KILIÇDAROĞLU sakın bu yürüyüşü bitirme bitirdiğin gün gündemden düşersin tadını çıkar baş hayırla yadedilecek bir icraatın eserin Yok.Demedi deme.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 gandinin tırnagındaki kir bilen olmazssın
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 boş işlerin adamı gandi Kemal,rekor kırmak için yürümüş meğerde
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Zavallı bir adam ya karışmayın yürüsün.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Biri su gandiye edirne yolunu gostersin. Ordanda ciksin gitsin gelmemek uzere.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Yapmak yapmamaktan iyidir ,
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 Gandhi nin ultra lüks karavanı ve doktoru ve güvenliği yoktu. Siayasi amacı da yoktu
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 Gandhi nin arkasında HDP liler 2 milyon Telefon faturası 35bin TL lik kitap yoktu:)
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 Millet kaldı trafikte. CHP oy kaybediyor şu anda
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 0 +6 Adam adalet için yürüyüş yapıyor, Herkes için adalet diyor. Buraya kadar herşey güzel fakat garip olan bundan en fazla rahatsız olan kesime mensup grubun isminin adalet ile başlamasıydı. Kafaları karıştıran. Acaba Reis ve ekibi korkuyor mu? Kafada deli deli sorular :)
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 9 +9 Adalet olmayan bir ülkede Allah'ın Adaleti'ne sığınacaksın.ALLAH ADİLDİR.Ey mal,mülk SALTANAT peşinde zalimce koşanlar...Eskilerden olan sizin türden SULTANLAR VE SALTANATLAR nerede?... DER ALMADINIZ MI DAHA?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 sen osmanli torunu degilmisin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 15 +3 cok komik
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 12 +3 cok komik
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
36 18 +18 Cakma gandi boş işlerin rekorunu kırarsın adam gibi bi muhalefet yapmadın gitti senin yüzünden hep akp birinci parti
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
30 18 +12 netice??? boş işler bunlar booos
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
21 12 +9 bravo sayın kılıctaroglu ve yandasları DURMAK YOK YOLA DEVAAM :)))) anca yurursunuz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 18 -12 Dolar da 4.5 e yürüyecek. Yürü de dünya sevinsin.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 18 -3 İnşallah gezerken memlekette nelerin yapıldığını fark etmiştir. Eh artık Reisimize memleketimize yaptığı hizmetlerden dolayı bi teşekkür eder artık.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 18 -3 ANKARADAN İSTANBULA KADAR GELDİN NELERİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖREMEDİN Mİ. BIRAK BU YÜRÜYÜŞLERİ SEN YÜRÜR GEZERSİN ŞUANKİ HÜKÜMET ÇALIŞIR ÜRETİR...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 24 -9 ben bir MHP li olarak sizin azminizi kutlarim herkese adelet
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 15 -3 chplilere bakiyorum da milli duygu denilen sey kalmamis avrupaya sikayet etme avrupaya siginma en sonda bu adalet yuruyusu koca Ataturkun partisini ne hale getirdiler.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 adam ap kararını eleştirmiş, arkadaş okuduğunuz bile anlamıyorsunuz.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 9 +3 Yürüyen aslana!!! yolmu dayanır.bu hızla giderse bu ülkeden çıkar.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 bu kadar yürüyüş yaptın en son mitingini yapacaksın sonra nolacak adalet mi gelecek
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 12 -9 ":) hakkını helal etmiyormuş.helal neyiniz var acaba." diyen arkadaş adam chpye oy vermis belli ki chp'li ki hakki gecmis helal etmiyor ama dogru chpnin neyi var ki helal birşey i olsun ;)))
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 27 -9 Helal sana başkan maşallah allahım daha güzel günler gostersin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 21 -6 15 Temmuz da da görmek isterdik bu tam kadro sözüm ona demokrasi Kahraman'larını. Gandhi olsaydı gelirdi .
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
30 15 +15 Yol tarifi .edirne levhasını görene kadar yürü.orda bir kapı var ordan da çık git.tekrar gelme.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 6 +6 CHP nin yeni bir LIDERE ihtiyaci var. Bahceli ile yillardir her girdigi secimi kayip etme gibi bir aci rekoru var.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 27 -15 Hile hurdayla yapilan secime 1000 kerede katilsan kayip edersin ve bu nedenle klicdaroglu gönülerin kahramanidir 15 sene ikdidarda kalabilmelerinin sirida cözülmüsdür
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 mühür meselesini diyorsan chp'nin 7 haziran seçimlerinde mühürsüz zarflar kabuledilsin diye başvurusu var.. ve bu başvuruyu ysk kabul etmiş.. ama yok işinize gelen başka o zaman niyet başka.. adalet de başka
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 9 +3 Vaaauw alkış Kılıçdaroğlu...Bu hayatınızdaki ilk ve de son başarınız. ....
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 18 0 milyonlarca TL heba oldu! trafik kilitlendi milli zarar bunların 23 günlük yürüme macerasının bedeli.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 9 -3 herkez helal olsun diyor ! yaw arkadaş pazar günü miting yapıcaksın eee sonra ? pazartesi günü bu ülkede ne değişecek????? eline sihirli değnekmi vericekler senin? allah akıl fikir versin size
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 12 -3 Yav arkadaş ..... adamın el sallaması bile yapmacık...... Biri söylesin şuna el sallamasın, çok belli oluyo......
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 9 0 simdi geri yuruyun Ankara'ya :) sizin siyasetiniz yurumek olsun bundan boyle
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 12 0 Demokrasi ve adaleti gorun.baska hukumetler asla izin vermezlerdi.ak partiye tesekkur ederiz.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 12 +3 İnşaallah hızını alamazsında edirne den yurdu terkedersin.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 ahahaha :ddd
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 12 +3 Basortusu zinciri yaparken bizleri joplarlan kovalayan zihniyeti biz koruyarak istanbul ulastirdik.gorun merhameti ve adaleti.adalet var ise bizde var demokrasi bizde var.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 9 0 CHP'de değişen bişey yok....Yani bunların borusu bir sonraki seçime kadar anca öter....
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 9 -3 gandi kimmm sen kim
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 12 -3 Helal olsun sana tek başına ülkeyi kurtarmaya çalışıyosun ARKADANDAYIZ
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 6 +6 Adelet ve kalkinma partisi olarak sizleri koruduk..bundan daha guzel demokrasi ve adalet olamaz.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 9 +3 çakma gandi :)))))
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 15 -3 Burdaki yorumlara baktığımızda akp destekçilerinin nekadar çirkef olduğunu gayet iyi görüyoruz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 en azından ingiliz ajanları ile kol kola yürümüyoruz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 0 +12 Saygı duymak lazım
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 21 -9 Chp miletvekilin Telefon faturasini sorgulayan arkadas sarayin günlük faturasini biliyormu acaba
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 sen malesef boşa taşıyorsun yarın git doktora aldır telefon hususi bir aletdir saray dediğin ki orası külliye onu idrak edememissin devletindir milletindir kütüpaneleri vardır eski tarihi veriler vardır gidip bilgi alabilirsin halka acık bir yerdir ama sen nerden anlıcaksın ki :d mümkün değil
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 bu halkın değerlerine, seçimlerine ne zaman saygı duyamaya başlayacaksınız acaba.. insanları aşağılayan, küçük gören, yargılayan, yaftalayan siz asiller.. ne zaman aynı gemide olduğumuzu anlayacaksınız?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 18 -3 Yolları kapatarak insanları mağdur ediyorsunuz milletin bol bol bedduasını aldınız iki yakanız bir araya gelmez inşallah
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 saray dediğiniz yer bu milletin devletin en tepe noktasıdır. tabikide gereksiz masrafların her türlüsüne hayır. ancak chp'li vekilin tek başına 2trilyonluk telefon görüşmesi nasıl bir akla sığar. bu nasıl bir aymazlıktır. zaten yedikleri içtikleri devletten gidiyor. ortalama bir insanın 100 yıl çalışıp kazanacağı parayı sırf telefon görüşmesi yaparak fatura etmek nedir. çıldırmamak elde değil.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 9 +6 Cok saygili ve seviyeli bir yuruyustu trafik ihlalide cok olmadi. Ilk defa bu kadar kaliteli birsey yaptin.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 15 0 trafigin anasini aglatti diyen vatandasa sesleniyorum. sizin adaletli cumhurbaskani basbakaniniz milletvekiliniz vs hepsi her gun trafigi kesiyor. buna neden laf etmiyosun?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 18 -12 adalet neyin adaleti yollar kapalı milletin anasını belledin trafikten 23 gündür aylak aylak yollarda dolaşıyon git proje üret
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 9 0 Demek Yürüyebileceğine inanmıyordun, yazık oldu desene. Bir kere başlamış oldun ve bırakamadın. Sayın Bahçeli'nin dediği gibi akılsız başın cesasını ayaklar çeker.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 18 0 helal olsun malatyadan sevgiler yanındayız artıkkkk
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 24 -6 Şimdi seçim olsa bile AKP nin pisliklerinin temizlenmesi 10 yıllar alacak. Yürü be Kılıçdaroğlu yürü arkandayız.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 6 +3 anca yürür zaten ülkeyi turlasın dursun :)
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 artık adalet geldi hadi bakalım chp li bld ler herkese 500 tl maaş bağlayın
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
33 12 +21 sayin kilicdaroglu siz gandinin rekorunu kirdiniz ama daha once kirdiginiz bir rekor daha var .chp nin basinda girdiginiz onlarca secimi kaybetme rekoruda sizde.tebrikler
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 3 +6 Eyyy kılıçtaroğlu
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
24 9 +15 Noldu şimdi adalet geldimi
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 12 +3 Adalet isteyen adama bak!! Bir avuc insan yuruyecek diye koskoca avrupayi asyaya baglayan tek gecis guzergahinin anasini ağlattı milleti trafikte sefil etti hastasi olan hastasini hastanelere yetistiremedi perisan oldu bu mu adalet anlayisin KILIÇDAROĞLU!!!! Hakkimi helal etmiyorum sana...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 :) hakkını helal etmiyormuş.helal neyiniz var acaba.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 3 +9 Olimpiyatlarada katıl bence gandi
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 12 0 Dirençli güçlü bir adammış helal olsun.İnşallah ülkeme ADALET gelir artık.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 bekle sen gelir . yolda düşürmüştür o adaleti geri dönüp arasın.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 6 +9 15 temmuz için de yürümeye devam etsin, o zaman notumuzu veririz..
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 6 +3 Diyarbakırdan şırnak a yürüseydi ya
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 9 +3 chp ağlanacak haline sevinmektedir,aç gözünü ata partisi kendini bitirdin!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 12 0 Helal olsun sana,yüreğine sağlık.Adalet herkese lazım.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 9 +6 Milletin hakkına tecavüz ederekmi adalet sağlıcaksın sen doktor sana yürümek iyş gelir demiş sende yanlış anlamışsın ayıptır yaa sebep olduğun trafiğe bak millete eziyet ediosun utan biraz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 6 +3 adaleti çok yanlış yerlerde aramışlar
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 6 +3 akılsız başın cezasını ayaklar çeker
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 9 -6 allah yaninda oldu
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 Gandinin yemek programı,kaldığı yer,yediği yemek ve yürüdüğü yol ayrımıydı acaba. Gandinin ülkesinin yaşadığı durumla aynımıdır? Mecliste çalışırken yıl boyu yatmış şimdi ağustos böceği misali iş yaptığı görülüyor. Atatürk ün partisi böyle insanlara kalmasaydı keşke. Atatürk olmasaydı elleri bomboş övünecekleri birşey yok. Atatürk ü sadece lafta ağzına alan insanlar grubu...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Bir ülke düşünün herkes adalet istiyor fakat P'si başka P'si başka.... P'sine teröristlerle beraber aynı yoldasınız deniliyor P'sine hırsızlarla beraber aynı yoldasınız deniliyor.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 6 +3 Adalet arıyorsan halkın seçtiği ve halkı temsil ettiğin yer Meclis'te arıyacaksın ... kendine eğlence aramıycaksın ..23 gün çalışma yapmadınız...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 Lüks karavanda dinlendi hizmetin kralını gördü, yanındakiler eziyet çekti. Neymiş adalet .. yine adaletsizlik yaptın adalet için...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 komik misin sen.zoruna gidenin borusuna gitsin derler bizim oralarda.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
30 18 +12 Vatanını satanlar için adalet aranmaz.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 senın baskanın cadırda yasıyo dımıı
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 3 +9 çok yazık onca indan öldü gidip burokratlatımıza insanlarımıza işgence yapan ülkelerde yürümedi.Ülkemize yapılan onca baskıda sesi çıkmadı Adalet aramadı şimdi neyin peşinde orda işkenceci zihniyet burdada bu adamla hortladı ne yapsan boş ne yapsan booşş
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 0 +15 artık ulkemiz daha adaletli bir yer.butun dunya adaleti icin haydi istanbuldan hindistana.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 3 +9 BUNDAN SONRA SENİN ADIN "GANDİ KEMAL" OLSUN
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
21 9 +12 Bu adam sadece yürür,sandalyesinden vaz geçerse iyi olur. Güçlü siyasetlere ihtiyacımız var, oyunlara değil.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 sen hangi ülkede yasiyorsun?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 allah a inanmayanin yaninda allah olurmu?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 Nede olsa Tunceli li...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 6 +3 bugün bayram ilaneedilsin sayın KILIÇDAROĞLU İstanbul'u topsuz tüfeksiz yeniden fethetti bu bir dünya rekoru tarihe not düşmek lazım sayın KILIÇDAROĞLU bu yürüyüşün sonunda amacına ulaştı artı canım ülkem dünyanın en adaletli ülkesi teşekkürler sayın KILIÇDAROĞLU.!!!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 9 +9 CHP NİN BAŞINA GELDİĞİNDEN BERİ EN BÜYÜK İCRAATI BU OLDU :))
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 6 +12 o kadar yürümeye bir deri bi kemik kalması gerekirken adam daha da kilo aldı
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 3 +15 çok güzel yürüdün . madalya takmak lazım sana . !
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 21 -9 Hak hukuk adalet ,hukuk devletinin korner damaridir.Zedelenmemesi gerekir.Bu en büyük eylemi gerçekleştiren bireyleri kutluyorum.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
27 3 +24 aylık telefon görüşmesi 1,5 milyon tl olan ve bunu devlete ödeten chp li vekilde orada.. Ve evet oda adalet istiyormuş..
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 akpli vekillerin masrafları da incelensin mi?akpliler çok mu tutumlu?ki o chpli vekil partiden ihraç edilmelidir.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 aynen katılıyorum, hangi adalet anlayışına sahip bu zavallılar...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 3 +15 Adaleti kısa istiyor galiba Otobandan gitmemiş kısa olsun diye diğer yolu kullanmış
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 12 -6 Bize böyle güzel hareketlerle gel Kılıçdaroğlu. Yeter ki diğerleri gibi sinme, halkını satma. Bir de bize (muhafazakarlar) çok çektirmiş olan partine ayar ver. ADALET için birlik olalım, güçlü olalım.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 3 +12 tam komedi ağlanacak hallerine gülüyoruz ama
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 3 +9 delidir ne yapsa yeridir de benpolisimizi dusunuyom yazik onunla birlikte onlarda yurumek zorunda kaliyor istemedende olsa kurunun yaninda yas da yanar hesabi
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 0 +9 bi zamanlar başörtüsü için el ele eylemi yapılmıştı!!! onu da biliyor musunuz? ey bu adalet yürüyüşüne karşı çıkanlar?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 başörtüsü yasağı zulümdü!! haklı davanın yürüyüşüydü.bu ne meclis'te olması gerekenler piknik yapıyor .
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 15 -12 Bahçeli gibi korkup biat etmedi. Provokasyon/suikast vs. tehditlerine aldırmadan halk için en önde yürüyor. Yahu tam da aradığım lider. Bundan sonra yemişim sağı solu.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 0 +6 adnan menderese darbe yapılmadan önce de inönü yürümştü ardından darbe geldi. zaman değişti ama zihniyet ve oynanan roller aynı ne yapmaya çalışıyor bu kıçdaroğlu
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
15 0 +15 ultra lüks karavanda yat kalk, sabah olunca medyanın önünde 3-5 km şov yürüyüşü yap. sonra gandinin rekorunu kırdım. hadi yaaa.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 12 -12 ADAM ADAM
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 bu yürüyüş önce güzel başladı. ancak son gelişmelerle chp yi bitirdi. chp benim için ölmüştür.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 helal olsun sana
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 helal olsun sana
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Emeğinizi takdir ediyorum ama keşke Hz. Mevlana gibi "Kim olursan ol gel" demeseydiniz. Çözüm sürecindeki sağlam duruşunuzun hatrına görmezden geliyorum.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 gandi tuz için yürümüştü
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 CHP izmirde insanların tapulu malını gasp ediyor burda kalkmış adaletten bahsediyor gülermisin aglarmısın
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 yürüyüş İngiliz senaryosu yani. sonunda itiraf etti.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Çok önemli iş yaptı sanıyor kaybettiği seçimleri unutturmak için insanları uyutuyor
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Ülkeye şu trafiği aksattığın kadar faydan varmı acaba.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Ne yi düşündüyse bu zamana kadar.sadece bu nu düşünememiş.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 birde CHP yi deneyelim diyen arkadaş denenmiş birdaha denenmez CHP yi 60 yıl denedi bu millet lütfen o devirleri yaşayanlardan CHP yi bir dinle.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Kendini resmen Gandi yaptı, çok komik.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 devam et kemal bey, az ileride gümrük kapisi. Ha gayret giricen AB'ye.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Dayılık yapıyorsan sonuna kadar yapacan.devletin tır larını bütün dünyaya haber edersen devlette gereğini yapar.sonrada çıkıp aman dilenmeyecen.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Kilicdaroglunu Kimliginden dolayi sevmiyorlar ama o Dersimin haksizliga boyun bükmedigini bir kez daha ispadladi asil bayragini seven türkiye asigi Kemal kilicdarogludur Bahceli gibi birilerine yedek lastik olmadi
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 kılıçtaroğlundan mı bahsediliyor?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 sana sallayan herkes birgün destekcin olacak kemal bey. yürüyüsün mazluma care olsun ülkemize lider olasın
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 yürü anca gidersin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 adalet diye yürüyenler bu milletin yaşayış biçimine yasaklar getirdi
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 seni yaradana kurban olurum.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 Helal olsun buna başka şey denmez
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Yanına almış ahmet türk ü adalet arıyor.başka varmıydı isteğin.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 yuruyus bitince ne olacak ? bir tur daha yapmalilar bence
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Referandumda hayir oyu veren herkes baskanlik seciminde tek adayda birlessin. Bu duzen boyle devam etmez.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 taşören seninle artık oyalanmaktan bıktık kadro istiyoruz emeğimizin hakkını istiyoruz bizde adalet istiyoruz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Referandumda mühürsüz oy pusulalarıyla adaletsizliğe uğrayan herkes yürümeli
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 Gandiyle kendini bir tutma o kadar da değil.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Bu yürüyüş Türkiye üzerinde oynanan oyunların bir parçasıdır. Ama çokşükür oyuna gelen kimse yok. Oyuncular hariç.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 yanlış hatırlamıyorsam seçim kaybetme rekorunun sahibinde sizsiniz sayın KILIÇDAROĞLU.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 rekorların adamı.kim başarabilirdiki.8 tane seçim kaybetmeyi...? size katılıyorum ama kahkaha ile
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Allah ayağına taş değdirmesin CESUR YÜREK
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Allah ağayına taş değdirmesin CESUR YÜREK
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Adam rekor kırmaya çıkmış resmen
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 neden partiyin bayrağını flamasını kullanmıyorsun bu kadarmı partinden umudu kestin.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 halkın desteği diyor bir de :D birisi şuna sadece partililerin yürüdüğünü anlatsın rica edicem. halk seni ve senin kafandakileri desteklemez bu ülkede.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Yürümeyi bırakta mecliste maaşını hak edecek kadar çalış gitte.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 3 tane koyun versen güdemez
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 türkiyenin aradığı lider. millet nasıl reis olur görsün. adamın dibi kılıçdaroğlu.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 adalet kavrami milletvekilleri vatana ihanetten yargilaninca akillarina geldi. Adaleti ( yani istedigi fitneyi cikarma hakkini)sadece kendileri icin istiyorlar ve kendilerini secilmis zumre goruyorlar halki ıse 2.sinif. ınsallah hıcbır zaman ulkeyi yonetmezsiniz.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 bu ülkede 40 milyon kisi terorist ilan edilmis bundan daha büyük adaletsizlikmi olur.herkes iktidarin dusuncelerini benimsemek zorundami...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Helal sana , kurtarırsan sen kurtaracaksın bizi ! Arkandayız herzaman ! ADALET herkese lazım ! ADALET !!!!!!!!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 gerçek niyetiniz Allah'ın izni ve inayetiyle pazar günü ortaya çıkacak şapka düşecek kel görünecek sayın KILIÇDAROĞLU.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 çareyi kendi vatandaşında değil de yurtdışından gayrı meşru yollardan arayan adam mı bana adalet dersi verecek? güldürmeyin beni o koltuğa gelmesi bile adaletsizliğin en önemli örneği. baykala kumpas kurulmasaydı partinin çaycısı bile olamazdı var mı itirazı olan?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 dokunulmazligin kalkarken onaylamasaydiniz.ektiginizi bicersiniz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Suriyelileri gönderme sözü verirsen oyum size Kemal bey
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 yürümeyi öğrendi.... sıra konuşmayı öğrenmekte aferin çocuğuma...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 3 koprudende gececekmiymis kopru parasini versin ha
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Bir seçim daha kaybedince gundinin rekorunuda kırıyor
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 Noldu şimdi yürüdünde :)) Allahım yarabbim ya :)
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 hele artise bak hele, arabayla gitti sonra 2 yürüdü basin çağırdı sonra tekrar araba
misafir3461 - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 bu adamı görünce insanı ister istemez bir gülme krizi tutuyor ya :D
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Yarında selo ve figen için ordan edirneye yürür.çıksın gitsin ülkeden.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 acizlikten Mecnun olup yollara düşen adamdan kime ne fayda gelsin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Zamanında 495 tl lik etro gömlek giy, halk örnek olacağım de, sonra da adaletten bahset. Gandhi'nin tüm mal varlığı öldüğünde kalan 7 dolarlık eşyalarıydı.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Tarihe baktığımızda öle adalet getirmissinizki kiriz ozkardesi olarak hep yönetimi devraliyordu .simdi yolda dolasana bile kiradi veriyor bankalar
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 türkmen beyine vi gözlük takmışlar sadece önünü görüyor adalet ararken yollarda sıkıntıya düşürdüğü halkı hiçe sayıyor
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 iki dakikada herkes birbirie laf sokmaya basladi siz once insanlarin fikirlerine saygi duyun
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 helal olsun
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Adama bak hizaya vahki vah Adamlık kimlere kalmış.!!!?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Burdan bu olumsuz yorumları yapanlar kendi idealleri için, başkalarının hakkını korumak için ya da herhangi olumlu birşeyi yaptırabilmek için bir gün yürüseler ya! Kaç yaşında insan herşeye sahip kendi için mi yürüyor düşününde öyle yazın
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Nedemiş rahmetli Müslüm Gürses "aklı var fikri yok deli misali".aynen işte bu.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Doktorsunuz galiba ...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Adalet diye ciktigin bu yolda 15 dakikalik yolu 3.5 saatte ulasabildim butun yollar ara yollar kapatilmis senin adeletin bumu innsanlari mahrum etmekmi yazik
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 okadar yol yuruyecek3 kilo verecek ..enteresan
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 sanki binlerce kilometre yapmis bende karavanda bu yolu kat edebilirim
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 takdiri hakediyor.helal olsun.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Kapasitesi yüksek arkadaş , ne kadar da entelektüelsin .
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Sayın Kılıçdaroğlu siz Adalet adına yolları işgal etmeyi birde kapısında kul olmayı övünç kaynağı saydığınız Avrupa'da deneyin bakalım 100 metre yürümenize müsade ederlermi.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 ''ADAMIN DİBİ'' olduğu konusu bence çok doğru.....
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Ben de bir koku geldi diyordum nedeni anlaşıldı
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 ORANI BURANI SALLAMANIN ALEMİ YOK. SEÇİMLERDE SANA VERİLEN OY KADARSIN. YÜZDE 51 SEN AL DEVLETİ SEN YÖNET. YADA YÜZDE 49U AL SENİ YÖNETSİNLER. ORAYA BURAYA YÜRÜMENE GEREK YOK
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Günün esprisi tebrik ediyorum.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 bunların hepsi avrupanin ve amerikanın elçileri
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
51 120 -69 ADAMIN DİBİSİN DİBİ...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 yerin dibine gircek o adam
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 evet bayağı dip yapmış durumda
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 :)
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
66 36 +30 avrupadan cevap; yürü git işine gandi :))
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 18 0 bence asgari ucret 1750 olurdu dini bayramlarda ikramiyemizi alırdık
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
57 36 +21 sayın Kılıcdaroglu Türkün Türkten başka dostu olmaz bırakın inadı showu da gelin birlik olalım,hep beraber bu yolları kardeşce yürüyelim el ele,ve Millet olarak Avrupa birligini is-te-mi-yoruz siz bunu halen anlamadınız mı...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 tamam işte git beraber el ele yürü ne duruyorsun?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
39 105 -66 birde chp deneyelim bundan kötü olmaz ya
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 şakacı seni
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 ya siz neyin kafasını yaşıyonuz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 başkannın bu haraketini ve yürüyüşüyünü kutluyorum
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 dilini ısır kardeş
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
42 105 -63 Korkmadan adam gibi direnen sadece sen kaldın. Sakın sen de teslim olma :(
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
63 21 +42 Git artık başkan başkası gelsin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
18 15 +3 Bebek bile emekleyerek yürür
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
63 21 +42 güldüy güldüy show bunlar:-)
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 63 -51 Sağ parti kur oy vereyim Kılıçdaroğlu.. adamsın!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
24 12 +12 Artık değişinsin şu başkan bak secimlere hazırlan deniz baykal dedi aday mısı değimlisiniz git başkası gelsin artık
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
54 21 +33 Boş bir yürüyüş
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
39 12 +27 Çok yidiniz ondanmı yürüyorsunuz öyle yurumekte ben de yururum otobüs var ambulans var1000 kişi var yatığı yer otobusu var bende yururum böyle herkesde yürür
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
45 6 +39 Kimsenin burnu kanamadan demiş, 3 kişi öldü yürüyüşte
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
45 9 +36 İş mi yapıyorum zannediyor bu şahıs.tuzu alıp koşuyor her şeye..
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 ama burnu kanamadı :))
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
21 9 +12 Çok yidiniz ondanmı yürüyorsunuz
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
36 9 +27 adalet istiyoz diye bağıranların milletin özgürlüğünü kısıtladıklarına şahidiz nerede adalet anlayışınız sizin adalet anlayışınız sizin her şeyinize gözyumulan imtiyaz başka anlayışınız yok sizin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
24 36 -12 Asla oy vermeyeceğim bir partide olmana rağmen artık sana sevgi ve saygı duyuyorum Kılıçdaroğlu. Gayretin ve birleştirici üslubun için teşekkür ederim.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 21 -12 Adam AP'yi eleştiriyor ve bunu anlamayacak kapasitede insanlar burda yorum yapıyor :))
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 abye girmek isteyen kim sne istiyorsan yunanistan karşıda yürü
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 daha önce adaletmi vardıda şimdi adalet istiyorsun ? chp nin yaptığı adaletsizliklere neden ses çıkarmıyorsun ? izmire milletin parası ile atatürk heykeli dikmek adaletli bir davranışmıdır ? kendin ile çeliştiğin zaman nasıl hissediyorsun ? cevaplasanız sevnirim
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 9 +3 heh bi avrupa birliğini savunmadığın kalmıştı onuda savundun...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
36 24 +12 Bunlar iktidarda olsa türkiye hala ab nin kölesi gsyih 200 mil civarı asgari ücret 300-400 tl arası bir ülkeydi
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 21 -12 chp en son ne zaman iktidar olmuş? aç bi bak bakalım.şimdi 15 senedir ülkeyi akp yönetiyor.maşallah herkes çok zengin değil mi?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 valla ne yalan söyleyeyim ben zenginim. 90larda orta halli bir ailenin çocuğuydum. kpss ile girilen bir kamu kurumundayım. 32 yaşındayım 140bin liralık arabam var. ev kredim de 4 sene sonra bitecek. eşim de öğretmen. çok şükür maaşlarımız da akp öncesine göre kat kat iyi. hayatımdan oldukça memnunum. açım diyen göbekli dayılara aldanma. 90larda hayal olan herşeye şuan herkes ulaşabiliyor. fabrika işçisi bile ev sahibi oluyor artık. çıkarın at gözlüklerinizi
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 pardon bi develuasyon olmuştu sanki. onu kim yaptıydı
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 15 -12 17 ağustos yıkımını yaşamışken bile bu ülkede dolar 1 tl idi. ne hikayesi anlatıyorsun.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
36 18 +18 sız fızana kadar yurusenız bıle bos
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 12 -9 doğru oturmaları lazımdı.hiç konuşmamaları lazımdı.adalet çok süper zaten.ne gerek var yürümeye falan değil mi?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
36 24 +12 vatan hainleri dıştaki düşmanlar yetmezmiş gibi birde sizler bu ülkeyi sokağa döküp devletine karşı kışkırtmaya çalışıyorsunuz bu millete sizi asla unutmaz ve affetmez elinizden geleni yapın
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 avrupa ve abdnin türkiyeyi yıkmaya çalıştığını görmemek için kör olmak lazım.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 ne dış düşmanmış arkadaş tüm devletler oturdu türkiyeyi batıralım diye uğraşıyo dimi??? dış mihraklar dış mihraklar bla bla bla blla
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 18 -6 türkiye'de milyonlarca suriyeli varken zaten zor olan ab'ye üyelik, imkansız hale geldi!
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
33 18 +15 kemal bey adalet için yürüyor trafığıni biz cekıyoruz. Sızı Cenabu Allaha havale edıyorum
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 18 -9 ben de sizi allah'a havale ediyorum.trafik mi önemli adalet mi?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 bu ülkede hakkı yenen kullar varken adalet için sesini çıkarmayan sizleri de allaha havale ediyoruz.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
21 12 +9 bu kemal akıllanmayacak yav ap den adaletmi dileniyorsun yuh sana
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 sizinkiler yürüse bayram ederdiniz ama değil mi...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 6 -3 adalet istemek suç mu?günah mı?ayıp mı?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 9 0 Yıllardan sonra ilk defa doğru konuştu. "Ap'den adalet bekliyoruz"
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 12 -3 Şu sıcaklar yine artsa, şöyle en azından bi 42 dereceyi görsek. Yanlış anlaşılmasın, yazın tadını çıkarmayı özledik.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 6 +3 AP'den de adalet bekliyoruz diyelim ki, sanki gerçekten adalet için yürüyormuşuz gibi görünelim pampa. Algı politikası, anlarsın ya ;)
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 0 +3 sén hastasın tedavi olman gerekiyor
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 6 +6 Reklam kokan hareketler bunlar.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 6 0 zaten chp ne yapsa reklam!akp ne yapsa çok güzel hareketler değil mi?
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 21 -9 TÜRKMEN BEYİ KILIÇDAROĞLUNA SELAM OLSUN, HELÂL OLSUN...
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 6 +3 abilerin kızar kılıcdaroğlu öyle deme
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 3 +9 hiç güleceğim yoktu,sen ap den demi adalet istiyon,oy oy yerim sizi
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
9 3 +6 Geç bunları.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 3 0 Sayin kılıçdaroğlu biz millet olarak avrupaya bağlı olmak istemiyoruz. Lütfen seslenirken halka kulak verin hukumet isteye bilir millet istemiyor avrupayi insallah avrupaya üyelik vs tamamen kopar.sizdende bunu istiyoruz millet olarak suriyelileride boylelikle avrupaya gondeririz ;)
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 ne diyon hacı okudunmu yazdığını
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 3 -3 maya meselesi.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
12 3 +9 Resmen dileniyor,bu mu yönetecek bu memleketi