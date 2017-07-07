İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik 32 ilçede operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 57 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
- fetö
- fetö operasyonu
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YORUMLAR 1
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Misafir 4 saat öncesu komagene ye niye devlet el koymuyor00