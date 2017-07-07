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İstanbul'un 32 ilçesinde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltında alındı

07 Temmuz 2017 Cuma, 09:09:17 Güncelleme: 10:00:50 AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik 32 ilçede operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 57 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    su komagene ye niye devlet el koymuyor
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