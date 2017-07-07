Erzurum'un Olur ilçesinde arı yüklü panelvan dereye uçtu. Kaza sonrası yola savrulan kovanlardan çıkan arılar sürücülere zor anlar yaşattı. Jandarma ekipleri araçları durdurup sürücüleri camları kapatmaları konusunda uyardı.

İHA'nın haberine göre, Artvin'den Ardahan'a gitmekte olan Nurullah Delioğlu yönetimindeki arı kovanı yüklü panelvan, sabah saatlerinde Olur ilçesi Tekeli köyünde menfezin üzerinden dereye uçtu. Kazada Nurullah Delioğlu (35) ve araç içerisinde bulunan babası Mehmet Delioğlu (59) hafif yaralı olarak araçtan dışarı çıktıklarında etrafa saçılan kovanlardan çıkan arılar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne getirilerek ilk tedavilerinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri ve Yolboyu köyü imamı Hakkı Çalışkan maske giyerek kovanları bir araya toplamaya çalıştı. Jandarma ekipleri araçları durdurup camlarını kapatarak geçmelerini söyledi.