Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın restorasyonu sırasında çatıdan balya halindeki yalıtım malzemesi düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay iki gün önce çarşamba günü İstiklal Caddesi'nde saat 15:00 sıralarında meydana geldi. 7 katlı tarihi bir binanın restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan strafor köpük çatıdan İstiklal Caddesi'ne düştü. Balya halindeki köpük şans eseri yolda yürüyenlerin arasına düştü. Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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YORUMLAR 5
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Misafir 14 dakika önceİstiklal Caddesinde yürekler hep ağızda yürülür zaten.00
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Misafir 18 dakika önceBu nasil is anlamiyorum. Hic kontrol edilmiyorlarmi? Arastirilsin ne kadar ceza yazilmis kimlere ve niye? Bu kadar sorumsuzluk olmaz.00
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Misafir 41 dakika önceFitaş Sinameası girişinde başına blok cam düşen talihsiz kadın hala aklımızda.00