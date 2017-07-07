Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın restorasyonu sırasında çatıdan balya halindeki yalıtım malzemesi düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay iki gün önce çarşamba günü İstiklal Caddesi'nde saat 15:00 sıralarında meydana geldi. 7 katlı tarihi bir binanın restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan strafor köpük çatıdan İstiklal Caddesi'ne düştü. Balya halindeki köpük şans eseri yolda yürüyenlerin arasına düştü. Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.