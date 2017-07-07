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Beyoğlu İstiklal Caddesi
GÜNDEM

İstiklal Caddesi'nde çatıdan yalıtım malzemesi düştü

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

07 Temmuz 2017 Cuma, 12:31:33 Güncelleme: 12:38:46 DHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın restorasyonu sırasında çatıdan balya halindeki yalıtım malzemesi düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay iki gün önce çarşamba günü İstiklal Caddesi'nde saat 15:00 sıralarında meydana geldi. 7 katlı tarihi bir binanın restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan strafor köpük çatıdan İstiklal Caddesi'ne düştü. Balya halindeki köpük şans eseri yolda yürüyenlerin arasına düştü. Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 14 dakika önce
    İstiklal Caddesinde yürekler hep ağızda yürülür zaten.
  • Misafir 18 dakika önce
    Bu nasil is anlamiyorum. Hic kontrol edilmiyorlarmi? Arastirilsin ne kadar ceza yazilmis kimlere ve niye? Bu kadar sorumsuzluk olmaz.
  • Misafir 41 dakika önce
    Fitaş Sinameası girişinde başına blok cam düşen talihsiz kadın hala aklımızda.
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