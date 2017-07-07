Bursa'da 4 yaşındaki Eren Keser, evlerinin bahçesinde oynarken, 8 metre boyundaki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre olay Merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 2 Avarlar Sokak üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Eren Keser´in üzerine 8 metre boyundaki demir kapı devrildi. Ailesinin kapıyı kaldırarak altından çıkardığı Eren Keser, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren Keser tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edilen Eren Keser´in cenazesi dün akşam mahalle mezarlığına defnedildi.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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