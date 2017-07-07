ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa
GÜNDEM

Bursa'da 4 yaşındaki Eren demir kapının altında öldü

Evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Eren Keser'in üzerine 8 metre boyundaki demir kapı devrildi

07 Temmuz 2017 Cuma, 12:40:29 Güncelleme: 12:41:42 DHA

Bursa'da 4 yaşındaki Eren Keser, evlerinin bahçesinde oynarken, 8 metre boyundaki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay Merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 2 Avarlar Sokak üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Eren Keser´in üzerine 8 metre boyundaki demir kapı devrildi. Ailesinin kapıyı kaldırarak altından çıkardığı Eren Keser, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren Keser tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edilen Eren Keser´in cenazesi dün akşam mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER