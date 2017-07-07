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Beyoğlu'nda otel inşaatında iş kazası

Dengesini kaybederek zemine düşen işçi yaralandı

07 Temmuz 2017 Cuma, 13:05:04 Güncelleme: 13:06:37 DHA

Beyoğlu-Kasımpaşa´da bir otel inşaatında, havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, Çatma Mescit Mahallesi, Hayratçı Sokak´ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Dengesini kaybederek zemine düşen işçi Cevat Lafçı´nın  yardımına, çevredeki iş arkadaşları koştu. Olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri koştu.

Paravanla kapatılmış inşaat sahasından çıkarılan işçi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Başından ve kolundan yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 saat önce
    O işçinin SGK kaydını bugün yaptırmasınlar dikkat edin...
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