Beyoğlu-Kasımpaşa´da bir otel inşaatında, havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, Çatma Mescit Mahallesi, Hayratçı Sokak´ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Dengesini kaybederek zemine düşen işçi Cevat Lafçı´nın yardımına, çevredeki iş arkadaşları koştu. Olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri koştu.



Paravanla kapatılmış inşaat sahasından çıkarılan işçi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Başından ve kolundan yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.