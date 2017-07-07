Sakarya'da Suriyeli'yi 9 aylık hamile kadını ve 10 aylık bebeğini vahşice katleden zanlılar Birol K. ve Cemal B. tutuklandı.

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun'ın evinden kaçırıldıktan sonra tecavüz edilerek başı taşla ezilerek, 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'un ise boğularak öldürülmesiyle ilgili komşuları olan Birol K. ve Cemal B. gözaltına alındı. Birol K. ile Cemal B.'nin eşini ve oğlunu öldürdükleri Halid Al-Rahmun mesai arkadaşı oldukları ve aralarındaki kavga nedeniyle intikam için vahşeti gerçekleştirdikleri belirlendi.



DHA'nın haberine göre, Kaynarca Birlik Mahallesi'nde ormanlık alanda tecavüz edildikten sonra başı taşla ezilerek öldürülen 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'un hunharca öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bir yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve ailesiyle Kaynarca'ya yerleşen 27 yaşındaki Halid Al-Rahmun dün sabah çalıştığı tavuk kesimhanesinden Hatipler Mahallesi'ndeki evine geldiğinde evinin giriş kapısının kilidinin kırık, eşinin evde olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayetinde, "Eşim ve oğlum evde yok. Çalıştığım tavuk kesimhanesinde Birol K. Cemal B. ile tartışmıştım. Gece mesaisinde erkenden ayrıldılar" dedi.



Bu bilgi üzerine polis Suriyeli aile ile aynı apartmanda oturan 35 yaşındaki Birol K. ve arkadaşı 22 yaşındaki Cemal B.'yi gözaltına aldı. İki kişi polisteki ifadelerinde birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşları Halid Al-Rahmun'un fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece levye ile açarak eşi Emani Al Rahmun ve çocuğunu kaçırdıklarını, tecavüz edip öldürdüklerini itiraf ettiler. Bu itiraf sonrasında ormanlık alana giden jandarma 9 aylık hamile olan ve bugün doğum için hastaneye gideceği öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.



Şüpheliler Birol K. ve arkadaşı Cemal B., Kaynarca'dan Adapazarı'na getirilerek Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorguya alındı. Baronun görevlendirdiği avukat nezaretinde ifadeleri alınan iki şüphelinin tecavüz ve cinayet suçlamaları kabul ederken, kaçırma olayını birbirinin üzerine attı.

Emniyette sorguları tamamlanan Birol K. ve arkadaşı Cemal B. ifadelerinin tamamlanmasının ardından Kaynarca Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Birol K. ve Cemal B. tutuklandı.Eşi ve oğlunun tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğünü öğrenen Halid Al-Rahmun yıkıldı. Halid Al-Rahmun, jandarmaya Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan akrabalarının eşine tecavüz edildiğini öğrenmemeleri için ilk aşamada gizli tutulmasını isteyerek, "Kesinlikle tecavüz edilip öldürüldü demeyin, trafik kazasında öldü diye söyleyin" dedi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, vahşet kurbanı Emani Al Rahmun ve oğlu Halaf Al Rahmun'un cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait araçla Adapazarı'na getirilecek anne ve oğlunun cenazeleri yarın Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Suriye'nin İdlib kentine gönderilecek.Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ise ilçelerinde 300 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu, bunlardan 6 ailenin Suriye uyruklu olduğunu söyleyerek, "İlçemizin böyle bir olayla adının gündeme gelmesi bizi çok üzdü" diye konuştu.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zeki Toçoğlu sosyal medya hesabı üzerinden kınama mesajında şöyle dedi:"Kaynarca'da yaşanan vahşi katliamdan derin üzüntü duyuyorum. Bunu yapanlar hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Şiddetin dini, milleti, ırkı mezhebi olmaz. Kim yaparsa yapsın, kime yaparsa yapsın zulüm zulümdür. Bize düşen mazlumun yanında durmaktır. Asırlardır sergilediğimiz duruşumuz budur. Bugün de mazlumun yanında zalimin karşısında yer alacağız. Kardeşliğimiz bakidir. Adaletimize, merhametimize, insanlığımıza güvenip bize sığınan kardeşlerimizle huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Şiddet ve nefret tohumlarının bu ülkede kök salmasına asla izin vermeyeceğiz. Asırlardır süren kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecektir."

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Kaynarca'da 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı.

Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar "İdam isteriz" diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor.