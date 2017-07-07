Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki restoranların bulunduğu Yakapark'taki işletmeciler, soğuk suda 5 dakika durana içecek ikram ediyor.

Yakapark, soğuk suyuyla sıcakların yaşandığı bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İşletmeciler, bölgeye daha fazla turist çekmek ve onları eğlendirmek için eriyen kar suyuyla soğuyan havuza girenlere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

5 DAKİKA DURANA İÇECEK, 15 DAKİKA DURANA YEMEK

İşletmeciler soğuk suda 5 dakika kalana içecek, 15 dakika durana yemek ikram ediyor. İşletmeci Ali Güzel, hava sıcaklığının artması nedeniyle çok sayıda ziyaretçinin serinlemek için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi. Suyun, Akdağlar'dan kar sularının erimesiyle mahalleye ulaştığını anlatan Güzel, bu şekilde soğuk suyun havuza ulaştığını bildirdi.

Bursa'dan tatile gelen Enes Şener, çok soğuk suda 5 dakika durmanın imkansız gibi göründüğünü kaydetti. Serinlemek için Fethiye'den gelen Erhan Kazak ise soğuk suya girer girmez çıktığını dile getirdi.