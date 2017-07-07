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meclis, içtüzük
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AK Parti ve MHP içtüzük değişikliğini Meclis Başkanlığı'na sundu

İçtüzük değişikliğine ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bütün emeği olanlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi

07 Temmuz 2017 Cuma, 15:56:32 Güncelleme: 16:38:14 HABERTURK.COM

AK Parti ve MHP içtüzük değişikliğini Meclis Başkanlığı'na sundu. İki parti arasındaki görüşme dün gerçekleşmiş ve yaklaşık olarak 6 saat sürmüştü. 

İçtüzükle ilgili olarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman şu açıklamalarda bulundu:

"İki değerli partimiz katkıda bulundu, gönül ister ki topyekün kabul edilmek suretiyle kısa sürede tamamlanmış olsun. Bütün emeği olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Grup Başkanlarına, Bahçeli beyefendiye, Binali Yıldırım beyefendiye."

AK PARTİ VE MHP DÜN ANLAŞMAYA VARMIŞTI

AK Parti ve MHP, dün yapılan TBMM İçzütüğü değişikliği metni üzerinde anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, görüşmenin yararlı geçtiğini açıklamışlardı.

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