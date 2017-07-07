Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen projeler kapsamında, görme engelliler için "Sesli Rehberim" uygulaması başlatılacak.

KYK yönetimi, kapalı alan navigasyon ve interaktif işlemlerin sesli kullanabileceği mobil uygulama "Sesli Rehberim" projesini hayata geçirerek yurtlardaki görme engelli öğrencilerin hayatına kalite katmak istiyor.

Görme engellilerin ihtiyaç duydukları bilgiler, kullanıma uygun olarak tasarlanan mobil yazılıma sesli olarak yüklenecek. Görme engelli öğrenciler, bu program sayesinde yurdun ana giriş kapısından odalara, odalardan yemekhane ve kütüphane gibi ortak kullanım alanlarına sesli yönlendirme sistemiyle ulaşacak. Sistem, ayrıca yemekhanede de günün menüsü ve yemek fiyatları hakkında da sesli bilgilendirme yapacak. Yurt müdürlükleri tarafından paylaşılan anketlerin doldurulması, duyuruların dinlenebilmesi gibi kolaylıklar sağlanacak.

Pilot uygulaması Ankara Atatürk Öğrenci yurdunda gerçekleştirilecek projenin, ülke genelindeki tüm yurtlara yakın zamanda yaygınlaştırılması planlanıyor.

KREDİ VE BURS BİLGİLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULUYOR

Öte yandan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Elektronik Değişim ve Dönüşüm Projesi KYK NET ile yurt başvuruları, yerleştirme, kredi ve burs bilgileri elektronik ortamda tutuluyor.

"Yurtlarda engelli tek bir öğrencinin bile mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK NET Projesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınan öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu projeyle artık öğrencilere daha iyi ve daha hızlı hizmet verildiğini, tüm işlemlerin tamamen elektronik ortamda yapıldığını belirten Kılıç, "Örneğin öğrencilerimiz izinli olmak için elden başvuruda bulunabiliyorlardı. Bu başvurular manuel yapılıyordu. KYK NET sayesinde bu başvurular elektronik ortamda yapılacak. KYK NET sadece bu anlamda hizmet vermeyecek. Yurtların içerisinde de yapılması gereken işlemler noktasında her konuda destek verecek. Öğrencilerimizi bu anlamda yönlendirecek. Bu sistem tüm yurtlarımızda artık çalışıyor." diye konuştu.

KYK yurtlarının, engelli öğrencilerin hayatlarını rahatça idame ettirebilecekleri şekilde dizayn edilmesine önem verdiklerini ifade eden Kılıç, mevcut yurtların bu bakış açısıyla elden geçirildiğini, yeni yapılan yurtların projelendirilmesinin ise buna göre yapıldığını dile getirdi.

Yurtlarda engelli tek bir öğrencinin bile mağduriyet yaşamaması için çalıştıklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Buradan hareketle şimdi görme engelli öğrencilerimiz için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Görme engelli öğrencilerimizin yurt içinde rahat hareket etmeleri sağlayacak bu mobil yazılım sayesinde, öğrencilerimiz yurdun ana giriş kapısından odalarına, ortak kullanım alanlarına sesli yönlendirme ile rahatça ulaşabilecekler. Sistem ayrıca, yurt müdürlüklerince yapılacak duyuruların sesli bilgilendirme yapmasını da sağlayacak ve görme engelli kardeşlerimizin yurt içinde rahat etmelerine olanak sağlayacak. Ankara'da pilot olarak uygulamasına başlanacak proje, önümüzdeki dönemde tüm KYK yurtlarımızda uygulamaya konulacak."

kyk

Görme engelliler

sesli rehber